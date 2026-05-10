विजय की शपथ में पहुंचे राहुल गांधी का इंस्टाग्राम ने हटा दिया वीडियो, भड़क गई कांग्रेस

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इंस्टाग्राम ने हटा दिया है। इस घटना पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो इंस्टाग्राम ने हटा दिया है। इस घटना पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी निंदा करते हुए लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, आज सुबह इंस्टाग्राम द्वारा ब्लॉक कर दिया गया।

सुप्रिया श्रीनेत ने आगे बताया कि यह वीडियो कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अकाउंट पर भी ब्लॉक किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि इस वीडियो में क्या गलत था? इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने इसे ब्लॉक क्यों किया? सुप्रिया श्रीनेत ने इस कार्रवाई को 'बहुत घिनौना' करार दिया। बता दें कि अभी तक मेटा की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें कि विजय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में रविवार को रंगारंग समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ ही इस दक्षिणी राज्य में 60 साल में पहली बार द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से इतर किसी दल की सरकार बनी। अभिनेता (51) से नेता बने विजय के पहले मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेता हैं। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख की मुख्य टीम को भी इसमें जगह मिली है।

विजय ने अपने पहले संबोधन में कहा कि वह किसी राजघराने से नहीं हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वह झूठे वादे कर लोगों को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एक नई शासन व्यवस्था शुरू हुई है तथा वास्तविक, धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक न्याय का नया युग आरंभ हो रहा है। विजय ने सरकारी फाइलों पर पहली बार हस्ताक्षर करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल गठित करने को मंजूरी दी।