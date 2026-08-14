जान पर खेलकर इंस्पेक्टर संतोष ने बचाई सुखबीर बादल की जान, हरसिमरत कौर ने किया सलाम
अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को नांदेड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे के अंदर कृपाण से हमला किया गया था। इस हमले में वे घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत नांदेड़ के यशोसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी की वीरता की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके पति और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानी ढाल की तरह काम किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए इस हमले के दौरान महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट (SPU) के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे ने मुस्तैदी दिखाते हुए हमलावर का सामना किया और सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा की। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए हरसिमरत कौर ने इंस्पेक्टर की बहादुरी का सलाम किया।
उन्होंने लिखा, "मैं नांदेड़ में हुए हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे के अदम्य साहस को सलाम करती हूं। संतोष, आप सुखबीर जी और हमलावर के बीच इंसानी ढाल बनकर खड़े हो गए और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।"
उन्होंने आगे लिखा कि इंस्पेक्टर केंद्रे के इस साहस ने यह साबित कर दिया कि वर्दी पहनने का असली मतलब क्या होता है। स्वयं से पहले कर्तव्य और भय से पहले साहस को रखना। हरसिमरत कौर ने कहा कि बादल परिवार इस वीरता के लिए इंस्पेक्टर केंद्रे का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। सांसद हरसिमरत कौर ने अपने संदेश में यशोसाई अस्पताल के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों का भी विशेष धन्यवाद किया।
नांदेड़ के गुरुद्वारे में हुआ था हमला
आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को नांदेड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे के अंदर कृपाण से हमला किया गया था। इस हमले में वे घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत नांदेड़ के यशोसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बादल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है।
नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक (SP) नीलभ रोहन के अनुसार, हमलावर की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है। वह निहंग सिख के भेष में था। पुलिस ने बताया कि पुणे का रहने वाला जसपाल सिंह कॉमर्स और लॉ में ग्रैजुएट है। घटना के तुरंत बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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