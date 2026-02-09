ससुराल वाले करवाना चाहते थे गंदा काम, तंग आकर महिला ने कर ली खुदकुशी
कर्नाटक के बासलकल्याण में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उससे जबरन वेश्यावृत्ति करवाना चाहते थे और इस वजह से वह बहुत तनाव में रही थी।
एक 22 साल की महिला ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। महिला के पिता ने उसके ससुराल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अंजनाबाई के पति के घर वाले उससे जबरन वेश्यावृत्ति करवाना चाहते थे। कर्नाटक के बीदर में रहने वाली अंजनाबाई की शादी बासवाकल्याण के शेखर पाटिल हुई थी। 2022 में उन दोनों एक बच्चा भी हुआ था। रविवार को अंजनाबाई का शव कमरे में पंखे से लटकता हुआ पाया गया।
अंजनाबाई के पिता ने थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले उनकी बेटी का मानसिक उत्पीड़न करते थे। वे उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। उनका अंजना के प्रति सामान्य व्यवहार कभी नहीं रहता था और इसलिए वह अवसाद से गुजर रही थी। विजय कुमार ने कहा कि उनकी बेटी को दूसरे लोगों से संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
स्थानीय पुलिस ने शेखऱ पाटिल और उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रही है। पुलिस ने कहा है कि घटना की जांच हर ऐंगल से की जा रही है। अगर पिता द्वारा लगाए गए आरोपों में सच्चाई है तो अपराध की लंबी कड़ी सामने आ सकती है।
स्कूल प्रशासन से परेशान टीचर ने दे दी जान
राजस्थान में अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में सरकारी विद्यालय के एक अध्यापक ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यापक बड्डनराम ने एक पत्र लिखकर छोड़ा है जिसमें आरोप है कि स्कूल प्रशासन उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी जबरदस्ती काम करा रहा था। इस संबंध में संबंधित अध्यापक ने जिला अधिकारी तक अपनी फरियाद पहुंचाई, लेकिन स्कूल प्रशासन और जिला अधिकारी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिर में उन्होंने परेशान होकर अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
