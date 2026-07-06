प्राइवेट पार्ट पर चोट, फेफड़ों में पानी और... बंगाल के बारुईपुर रेप-मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा
पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग बच्ची के साथ हुए बेहद क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आइये जानते हैं कि प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या है...
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट के गहरे निशान, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर काटने के निशान, खरोंच और सिर पर गंभीर चोट पाई गई है। सबसे डरावनी बात यह है कि फेफड़ों और पेट में पानी भरा मिला, जिससे साफ है कि बच्ची को जब तालाब में फेंका गया था, तब वह जिंदा थी।
पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, सिर में लगी चोट से अधिक खून बहने और डूबने के कारण बच्ची की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले काटने के निशान और खरोंच इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बच्ची के साथ बेहद बर्बर तरीके से मारपीट और यौन शोषण किया गया है। यहां आपको बता दें कि शनिवार को कथित तौर पर अगवा की गई इस बच्ची का शव रविवार सुबह उसके घर के निकट स्थित एक तालाब से बरामद किया गया था।
इस मामले में अब तक तीन गिरफ्तार
वहीं, पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए सोमवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। इस पूरे मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना से संबंधित चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें एक एफआईआर बच्ची के साथ कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित है, जबकि दूसरी एफआईआर भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या से जुड़ी है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इलाके के विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। फुटेज में कथित रूप से चार लोग 12 वर्षीय बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन फुटेज का विस्तृत विश्लेषण कर रही है और आरोपियों की पहचान व अपराध में उनकी भूमिका तय करने का प्रयास कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी। फिलहाल सभी सबूतों की जांच की जा रही हैं।
क्या बोले परिजन?
वहीं, मृतक लड़की के परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्ची शनिवार दोपहर खाना खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने आरोप लगाया कि चार अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बता दें कि मामला सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने घटना में संलिप्तता के संदेह में एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला। इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है।
इलाके में सुरक्षा बल तैनात
वहीं लोगों की भीड़ और गुस्सा को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत बारुईपुर और आसपास के कुछ इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। स्थानीय बाजारों और स्कूलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। यानी हर जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
सीएम शुभेंदु ने पीड़िता के पिता से की बात
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने पिता को आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पिता ने फोन पर मुख्यमंत्री से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उन्हें मंगलवार को भवानी भवन (राज्य अपराध जांच विभाग का मुख्यालय) बुलाया है। पिता ने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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