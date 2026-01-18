घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना होगा, बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार; TMC पर बरसे

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsInfiltrators must be sent back to their country, PM Modi roars in Bengal lashes out at TMC
पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब राज्य से 15 साल का टीएमसी का जंगलराज खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की सुरक्षा करती है। 

Jan 18, 2026 04:52 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल के सिंगूर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां से घुसपैठियों को वापस भेजना होगा। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि पश्चिम बंगाल से 15 साल का जंगल राज खत्म हो। बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के ‘कुशासन’ से तंग आ चुके हैं और पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं।

बांग्ला को नहीं दिला पाई शास्त्रीय भाषा का दर्जा

प्रधानमंत्री ने कहा, हमें पश्चिम बंगाल और देश के विकास के लिए वंदे मातरम् को मंत्र बनाना होगा भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने के बाद बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तृणमूल कांग्रेस केंद्र में यूपीए सरकार का हिस्सा रही थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया।

पीएम मोदी ने कहा, मैं बंगाल की जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन तृणमूल सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने से रोक रही है। ऐसे में क्या बंगाल की जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? आगामी विधानसभा चुनावों में बंगाल की जनता ‘क्रूर’ तृणमूल सरकार को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों की नौकरी न जाए, इसके लिए आपको भाजपा को वोट देना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे टीएमसी सरकार की शह पर यहां रह रहे हैं जिनको वापस भेजना जरूरी हो गया है।

पीएम मोदी ने आरोप लगाया, ‘‘पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन की मांग करते हुए तृणमूल सरकार को पत्र लिख रही है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।’’प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में घुसपैठियों को बसाने में मदद करने वाले समूहों का समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर करेगी।

उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भाजपा को आपका वोट बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद करेगा।’’ मोदी ने राज्य में ‘‘डबल इंजन’’ वाली सरकार बनाने का आह्वान किया। सत्ता परिवर्तन की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ‘‘महाजंगल राज’’ को समाप्त करना और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार लाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास को गति मिलेगी।’ पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में ‘‘टीएमसी का ‘सिंडिकेट राज’ बेखौफ चल रहा है’।

उन्होंने कहा, ‘भाजपा सरकार इसे खत्म करेगी। उद्योग और निवेश बंगाल में तभी आएंगे जब कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी।’ मोदी ने कहा कि लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए, ताकि संदेशखलि में भूमि हड़पने और बलात्कार की घटनाएं दोबारा न हों और भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों को अपनी नौकरी न गंवानी पड़े।

लेखक के बारे में

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
West Bengal Mamata Banerjee PM Modi
