घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना होगा, बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार; TMC पर बरसे

संक्षेप: पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब राज्य से 15 साल का टीएमसी का जंगलराज खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की सुरक्षा करती है।

पश्चिम बंगाल के सिंगूर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां से घुसपैठियों को वापस भेजना होगा। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि पश्चिम बंगाल से 15 साल का जंगल राज खत्म हो। बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के ‘कुशासन’ से तंग आ चुके हैं और पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं।

बांग्ला को नहीं दिला पाई शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें पश्चिम बंगाल और देश के विकास के लिए वंदे मातरम् को मंत्र बनाना होगा भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने के बाद बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तृणमूल कांग्रेस केंद्र में यूपीए सरकार का हिस्सा रही थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया।

पीएम मोदी ने कहा, मैं बंगाल की जनता की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन तृणमूल सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने से रोक रही है। ऐसे में क्या बंगाल की जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? आगामी विधानसभा चुनावों में बंगाल की जनता ‘क्रूर’ तृणमूल सरकार को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों की नौकरी न जाए, इसके लिए आपको भाजपा को वोट देना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे टीएमसी सरकार की शह पर यहां रह रहे हैं जिनको वापस भेजना जरूरी हो गया है।

पीएम मोदी ने आरोप लगाया, ‘‘पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन की मांग करते हुए तृणमूल सरकार को पत्र लिख रही है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।’’प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में घुसपैठियों को बसाने में मदद करने वाले समूहों का समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर करेगी।

उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भाजपा को आपका वोट बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद करेगा।’’ मोदी ने राज्य में ‘‘डबल इंजन’’ वाली सरकार बनाने का आह्वान किया। सत्ता परिवर्तन की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ‘‘महाजंगल राज’’ को समाप्त करना और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार लाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास को गति मिलेगी।’ पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य में ‘‘टीएमसी का ‘सिंडिकेट राज’ बेखौफ चल रहा है’।