सिंधु नदी जल पर कोई समझौता नहीं, पाकिस्तानी मंत्री के दौरे के बीच भारत का बयान
पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे के बीच भारत ने सिंधु जल समझौते पर अहम बयान दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि भले ही पाकिस्तान के मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, लेकिन हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।
पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर भारत का बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि सिंधु जल समझौते पर भारत अपने स्टैंड पर कायम है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में हिस्सा लेने भारत आए हुए हैं। मलिक ही वह मंत्री हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौता रद्द करने पर धमकी दी थी कि हमारा पानी रोकने वाले का हाथ काट देंगे।
जायसवाल बोले-हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है
मलिक के भारत में आगमन और उनके पहले के सिंधु जल संधि पर राजनीतिक बयानों के बारे में सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि जहां तक सिंधु जल समझौते की बात है, हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। यही स्थिति बनी हुई है। इसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है। मलिक शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे ताकि वो एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकें। यह सम्मेलन, 20 से 22 नवंबर तक हो रहा है।
भारत-पाक संबंध पर क्या बोले मलिक
जब जायसवाल से पूछा गया कि क्या मलिक का दौरा भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार ला सकता है, मलिक ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि यह मंच बहुपक्षीय चर्चाओं पर केंद्रित है। उन्होंने पीटीआई से कहा, “हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल, सबसे पहला काम यह है कि यह मंच खुद बहुपक्षीय है। आपको बहुपक्षीय चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहिए।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह आगामी एक-दो दिनों में चर्चाओं के बाद मीडिया से बात करेंगे।
इस दौरान मलिक ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है और दोहरा रहा हूं कि हमारी सभी चर्चाएं,एक बहुपक्षीय ढांचे के भीतर हो रही हैं। हमें इसी पर ध्यान देना है। जब मलिक से पूछा गया कि क्या उनका दौरा भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार ला सकता है, तो मलिक ने सीधे उत्तर देने से बचते हुए कहा कि यह मंच बहुपक्षीय चर्चाओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक बहुपक्षीय मंच है। आपको बहुपक्षीय चर्चाओं में हिस्सा लेना चाहिए।
पाकिस्तानी मंत्री ने क्या कहा
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में संस्कृति की बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपसी समझ के जरिये ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। मलिक ने राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में भारत की मेजबानी में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच से इतर संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की। यह पूछे जाने पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने में संस्कृति क्या भूमिका निभा सकती है, मलिक ने कहा कि संस्कृति की बहुत अहम भूमिका है। हालांकि, उन्होंने कहा कि संस्कृति केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी क्षेत्रीय भूमिका भी है।
मलिक ने कहा कि जब तक हम एक-दूसरे को, हमारे सोचने के तरीके को और रहन-सहन के ढंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम संवाद के जरिये एक-दूसरे के नजरिये और समझ को जान सकेंगे और इसी तरह पूरे क्षेत्र का विकास संभव होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और यहां कोई द्विपक्षीय मामले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ बहुपक्षीय मामलों पर बात की है।
भारत ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में इस तीन दिवसीय मंच का आयोजन कर रहा है। इसमें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मलिक शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पुराना किला परिसर में तीन दिवसीय सभ्यतागत संवाद मंच की मेजबानी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।