क्या भारत-पाकिस्तान में पर्दे के पीछ बातचीत हो रही? सिंधु जल संधि पर भी अटकलें

सूत्रों की ओर से बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच व्यक्तिगत, शैक्षणिक या सामाजिक स्तर पर चर्चा होना सामान्य बात है, लेकिन इसे सरकारी मंजूरी या औपचारिक बातचीत का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संपर्कों को ‘ट्रैक-2 कूटनीति’ के रूप में देखा जाना चाहिए? सरकार से जुड़े सूत्रों ने ऐसी खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की आधिकारिक ट्रैक-2 वार्ता को न तो अनुमति दी है और न ही उसका समर्थन किया है। यह भी कहा गया कि सिंधु जल संधि में किसी तरह की रियायत या नरमी दिए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। सरकार का रुख पहले जैसा ही दृढ़ है और पाकिस्तान के प्रति उसकी नीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है।

सूत्रों ने बताया कि वास्तविक ट्रैक-2 कूटनीति वही होती है, जिसमें सरकार की ओर से नामित प्रतिनिधियों के बीच संवाद होता है। वैसे तो विभिन्न थिंक टैंक, गैर-सरकारी संगठन (NGO) या शैक्षणिक संस्थान समय-समय पर सम्मेलन, सेमिनार और विचार-विमर्श आयोजित करते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के विशेषज्ञ या वर्तमान व पूर्व अधिकारी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को किसी भी स्थिति में आधिकारिक कूटनीतिक प्रक्रिया या बैक-चैनल वार्ता नहीं माना जा सकता। इन आयोजनों में न तो भारत और न ही पाकिस्तान के दूतावास की कोई आधिकारिक भूमिका होती है।

आतंकवाद पर भारत का रुख बिल्कुल साफ सूत्रों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच व्यक्तिगत, शैक्षणिक या सामाजिक स्तर पर संवाद होना सामान्य बात है, लेकिन इसे सरकारी मंजूरी या औपचारिक बातचीत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने दोहराया कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर उसकी नीति पहले की तरह सख्त बनी हुई है। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और किसी भी प्रकार के अनौपचारिक संपर्क को सरकारी नीति में बदलाव के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए ट्रैक-2 कूटनीति से जुड़े दावों को तथ्यों के तहत नहीं माना जा सकता।