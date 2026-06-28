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क्या भारत-पाकिस्तान में पर्दे के पीछ बातचीत हो रही? सिंधु जल संधि पर भी अटकलें

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सूत्रों की ओर से बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच व्यक्तिगत, शैक्षणिक या सामाजिक स्तर पर चर्चा होना सामान्य बात है, लेकिन इसे सरकारी मंजूरी या औपचारिक बातचीत का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

क्या भारत-पाकिस्तान में पर्दे के पीछ बातचीत हो रही? सिंधु जल संधि पर भी अटकलें

क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संपर्कों को ‘ट्रैक-2 कूटनीति’ के रूप में देखा जाना चाहिए? सरकार से जुड़े सूत्रों ने ऐसी खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की आधिकारिक ट्रैक-2 वार्ता को न तो अनुमति दी है और न ही उसका समर्थन किया है। यह भी कहा गया कि सिंधु जल संधि में किसी तरह की रियायत या नरमी दिए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। सरकार का रुख पहले जैसा ही दृढ़ है और पाकिस्तान के प्रति उसकी नीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है।

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सूत्रों ने बताया कि वास्तविक ट्रैक-2 कूटनीति वही होती है, जिसमें सरकार की ओर से नामित प्रतिनिधियों के बीच संवाद होता है। वैसे तो विभिन्न थिंक टैंक, गैर-सरकारी संगठन (NGO) या शैक्षणिक संस्थान समय-समय पर सम्मेलन, सेमिनार और विचार-विमर्श आयोजित करते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के विशेषज्ञ या वर्तमान व पूर्व अधिकारी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को किसी भी स्थिति में आधिकारिक कूटनीतिक प्रक्रिया या बैक-चैनल वार्ता नहीं माना जा सकता। इन आयोजनों में न तो भारत और न ही पाकिस्तान के दूतावास की कोई आधिकारिक भूमिका होती है।

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आतंकवाद पर भारत का रुख बिल्कुल साफ

सूत्रों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच व्यक्तिगत, शैक्षणिक या सामाजिक स्तर पर संवाद होना सामान्य बात है, लेकिन इसे सरकारी मंजूरी या औपचारिक बातचीत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने दोहराया कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर उसकी नीति पहले की तरह सख्त बनी हुई है। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और किसी भी प्रकार के अनौपचारिक संपर्क को सरकारी नीति में बदलाव के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए ट्रैक-2 कूटनीति से जुड़े दावों को तथ्यों के तहत नहीं माना जा सकता।

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इस बीच, सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत की स्थिति दोहराई गई है। भारत ने 23 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस संधि में अपनी भागीदारी को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के ढांचे को स्थायी रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक संधि को बहाल करने का कोई सवाल नहीं उठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत के इस फैसले का पाकिस्तान विरोध करता रहा है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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