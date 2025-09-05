Indrani Mukherjee's daughter U-turn, what did Vidhi say about Sheena Bora murder case इंद्राणी मुखर्जी की बेटी का यू-टर्न, शीना बोरा हत्याकांड को लेकर विदी ने क्या कहा, India News in Hindi - Hindustan
बुधवार को अदालत में दिए गए बयान में विदी ने यह भी कहा था कि 2015 में हत्या के बाद इंद्राणी के सौतेले बेटे और शीना बोरा के प्रेमी राहुल मुखर्जी ने उन्हें बताया था कि शीना उसके साथ है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 08:12 AM
शीना बोरा हत्याकांड में एक अहम गवाह और इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विदी मुखर्जी ने गुरुवार को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में हलफनामा दाखिल कर बड़ा दावा किया है। विदी ने कहा कि उनकी मां इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद 2015 में सीबीआई ने उनका बयान दर्ज किया था। यह दावा उनके दो दिन पहले दिए गए बयान के ठीक उलट है।

इससे पहले मंलवार को गवाही देते समय विदी ने कहा था कि उन्होंने कभी जांच एजेंसियों के सामने कोई बयान दर्ज नहीं कराया और सीबीआई चार्जशीट में शामिल दस्तावेज फर्जी और मनगढ़ंत हैं।

बुधवार को अदालत में दिए गए बयान में विदी ने यह भी कहा था कि 2015 में हत्या के बाद इंद्राणी के सौतेले बेटे और शीना बोरा के प्रेमी राहुल मुखर्जी ने उन्हें बताया था कि शीना उसके साथ है। विदी के मुताबिक, राहुल ने दावा किया था कि अप्रैल 2012 में जिस दिन शीना लापता हुई, उस दिन उन्होंने उसे उतारने के बाद दोबारा उसी जगह से उठाया था।

गुरुवार को पीटर मुखर्जी के वकील मंजुला राव की जिरह के दौरान विदी ने 2015 में अपनी गतिविधियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, “अगस्त 2015 में मां की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के भीतर मैं लंदन चली गई थी। अक्टूबर में तीन दिन के लिए लौटी, तभी मुझे सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए ले जाया गया। इसके बाद मैं दिसंबर की क्रिसमस छुट्टियों तक भारत नहीं लौटी।”

गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत ने विदी मुखर्जी की गवाही पूरी कर ली।

