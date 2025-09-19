3 गलतफहमियों की वजह से 1965 की जंग में पस्त हुआ था पाकिस्तान, पूर्व सेना उप प्रमुख ने खोले राज

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार ने 1965 के युद्ध के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने जंग में पाकिस्तान की गलतफहमियों को लेकर कुछ किस्से साझा किए, जो अंत में पाक की हार का कारण बने।

पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई में बहादुरी और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सतीश नाम्बियार ने कहा है कि इस जंग में पाकिस्तान की गलतफहमियां ही पाक की हार का कारण बने। नाम्बियार ने बताया कि तीन गलतफहमियों के कारण इस लड़ाई में पाक को मुंह की खानी पड़ी। पूर्व सेना उप प्रमुख ले.जनरल नाम्बियार 1965 की लड़ाई के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में नाम्बियार ने कहा कि उस समय पाकिस्तान को भारत और उसकी सेनाओं को लेकर तीन गलतफहमियां थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लगा कि चीन से हार के बाद भारतीय सेनाओं का हौसला पस्त है, दूसरा उसे लगा कि कश्मीर के लोग उसका साथ देंगे और तीसरा उसे गलतफहमी थी कि वह अखनूर पर हमला कर कश्मीर से शेष भारत का सड़क मार्ग से संपर्क आसानी से तोड़ देगा।

पाकिस्तान की गलतफहमियां जनरल नाम्बियार ने कहा, “चीन के साथ 1962 की लड़ाई में भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेनाओं के हौसले पस्त हैं और जवानों का मनोबल टूटा हुआ है जबकि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती या गलतफहमी साबित हुई। भारतीय सेना ने चीन के साथ बेहद प्रतिकूल और सीमित संसाधनों के बल पर लड़ाई लड़ी। भारत के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पुराने हथियार थे। सेना के पास प्रतिकूल मौसम में जरूरी वर्दी तक नहीं थी।” जनरल नाम्बियार ने कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत हुई तो हमारे जवानों ने जिस हौसेले और जज्बे का परिचय दिया पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिकों की बहादुरी और शौर्य के सामने टिक नहीं सके।”

ले.जनरल नाम्बियार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने एक और रणनीतिक भूल की कि वह कश्मीर के लोगों के मूड को नहीं समझ सका। उन्होंने कहा, “पाक को लगा था कि कश्मीर के लोग भारत के विरूद्ध हो जाएंगे और उसका साथ देंगे लेकिन कश्मीर के लोगों ने हमारा साथ दिया और पाकिस्तानी सेना के बारे में समय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसका लड़ाई में फायदा मिला।”