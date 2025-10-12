Hindustan Hindi News
'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के लिए इंदिरा गांधी ही जिम्मेदार; चिदंबरम के बयान पर बोली SGPC

Operation Blue Star: एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम का बयान बिल्कुल सही है, ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था और इसे टाला जा सकता था। शुरू से ही कांग्रेस झूठ बोलती आई है और अब वह एक नया झूठ फैला रही है कि इस ऑपरेशन के लिए केवल इंदिरा गांधी जिम्मेदार नहीं थीं।

Sun, 12 Oct 2025 09:42 PM
SGPC reacts to Chidambaram statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ​दिए बयान से मचे बवाल के बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसजीपीसी ने चिदंबरम के बयान को सही बताया है, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम का बयान बिल्कुल सही है, ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था और इसे टाला जा सकता था। शुरू से ही कांग्रेस झूठ बोलती आई है और अब वह एक नया झूठ फैला रही है कि इस ऑपरेशन के लिए केवल इंदिरा गांधी जिम्मेदार नहीं थीं। कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थीं और यह फैसला उन्हीं का था। ग्रेवाल ने कहा कि अगर चिदंबरम ने यह बयान ईमानदारी से दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं।

अपने नेता के बयान से कांग्रेस हाईकमान नाराज

कांग्रेस हाईकमान ऑपरेशन ब्लूस्टार के बारे में पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम के बयान से बेहद नाराज है। पार्टी आलाकमान का मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनके बार-बार के बयान पार्टी के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, जो सही नहीं है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम के बयान पर कहा कि ये तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी वाले करते हैं। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल उठा रहे हैं, शक होता है कि कहीं बीजेपी से मिले हुए तो नहीं? ऐसे वक्त में जब बिहार का चुनाव आ गया है, इस तरह के बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। चिदंबरम साहब को कांग्रेस की 11 साल की कमियों पर बात करनी चाहिए थी, न कि अपनी ही पार्टी की गलती गिनानी चाहिए।

इंदिरा ने राजनीतिक लाभ के लिए टकराव का रास्ता चुना: बीजेपी

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने चिदंबरम के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसी रणनीति अपनाकर स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाए बिना आतंकियों को आत्मसमर्पण कराया जा सकता था लेकिन इंदिरा गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए टकराव का रास्ता चुना। इसका खामियाजा सिख समुदाय को भुगतना पड़ा। आरपी सिंह ने कहा कि 1984 के दंगों में दिल्ली में 3,000 से अधिक और पंजाब में 30,000 से ज्यादा सिखों की हत्या हुई, जो एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का परिणाम था।

क्या कहा था चिदंबरम ने

चिदंबरम ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन ब्लूस्टार गलती थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उन्होंने कहा कि सभी आतंकवादियों को पकड़ने का कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। मैं मानता हूं कि श्रीमती गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। यह सेना, खुफिया विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों का निर्णय था और आप इसके लिए पूरी तरह से श्रीमती गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।



