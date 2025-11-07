इंदिरा गांधी ने मंजूरी नहीं दी, PAK के परमाणु स्थल पर हमले की योजना पर पूर्व CIA अधिकारी का दावा

संक्षेप: पूर्व सीआईए अफसर ने कहा कि मैंने इसके बारे में कभी सुना था। लेकिन मैं इसमें पूरी तरह शामिल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि यह शर्मनाक है कि इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी नहीं दी, इससे कई समस्याएं हल हो जातीं।

पूर्व सीआईए अधिकारी रिचर्ड बार्लो ने दावा किया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में इस्लामाबाद की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए भारत और इजरायल द्वारा पाकिस्तान के कहुटा परमाणु संयंत्र पर हवाई हमले करने के प्रस्तावित योजना से कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। उन्होंने तत्कालीन भारत सरकार द्वारा इस अभियान की अस्वीकृति को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी नहीं दी थी।

न्यूज एजेंसी 'एएनआई' के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, पूर्व सीआईए सदस्य बार्लो, जो 1980 के दशक में पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी में एक प्रति-प्रसार अधिकारी के रूप में शामिल थे, ने पुष्टि की कि उन्होंने खुफिया हलकों में इस कथित योजना के बारे में सुना था, लेकिन वह सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि उस दौरान वह सरकारी सेवा से बाहर थे।

बार्लो ने कहा, "मैं 1982 से 1985 तक सरकार से बाहर था। और मुझे लगता है कि यह तब हुआ होगा जब मैं सरकार से बाहर था। मैंने इसके बारे में कभी सुना था। लेकिन मैं इसमें पूरी तरह शामिल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं।" उन्होंने आगे कहा, “यह शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी नहीं दी, इससे कई समस्याएं हल हो जातीं।”