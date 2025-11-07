Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndira Gandhi did not approve says former CIA officer on plan to attack Pakistan nuclear site
इंदिरा गांधी ने मंजूरी नहीं दी, PAK के परमाणु स्थल पर हमले की योजना पर पूर्व CIA अधिकारी का दावा

इंदिरा गांधी ने मंजूरी नहीं दी, PAK के परमाणु स्थल पर हमले की योजना पर पूर्व CIA अधिकारी का दावा

संक्षेप: पूर्व सीआईए अफसर ने कहा कि मैंने इसके बारे में कभी सुना था। लेकिन मैं इसमें पूरी तरह शामिल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि यह शर्मनाक है कि इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी नहीं दी, इससे कई समस्याएं हल हो जातीं।

Fri, 7 Nov 2025 10:49 PMMadan Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व सीआईए अधिकारी रिचर्ड बार्लो ने दावा किया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में इस्लामाबाद की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए भारत और इजरायल द्वारा पाकिस्तान के कहुटा परमाणु संयंत्र पर हवाई हमले करने के प्रस्तावित योजना से कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। उन्होंने तत्कालीन भारत सरकार द्वारा इस अभियान की अस्वीकृति को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी नहीं दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज एजेंसी 'एएनआई' के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, पूर्व सीआईए सदस्य बार्लो, जो 1980 के दशक में पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियों के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी में एक प्रति-प्रसार अधिकारी के रूप में शामिल थे, ने पुष्टि की कि उन्होंने खुफिया हलकों में इस कथित योजना के बारे में सुना था, लेकिन वह सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि उस दौरान वह सरकारी सेवा से बाहर थे।

बार्लो ने कहा, "मैं 1982 से 1985 तक सरकार से बाहर था। और मुझे लगता है कि यह तब हुआ होगा जब मैं सरकार से बाहर था। मैंने इसके बारे में कभी सुना था। लेकिन मैं इसमें पूरी तरह शामिल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं।" उन्होंने आगे कहा, “यह शर्म की बात है कि इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी नहीं दी, इससे कई समस्याएं हल हो जातीं।”

रिपोर्टों और सार्वजनिक किए गए विवरणों के अनुसार, इजरायल और भारत ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कहुटा यूरेनियम संवर्धन संयंत्र – जो उसके परमाणु कार्यक्रम का केंद्र है – पर एक पूर्व-आक्रमणकारी हवाई हमले की योजना बनाई थी ताकि इस्लामाबाद को परमाणु हथियार विकसित करने और उनका प्रसार करने से रोका जा सके। बार्लो ने सुझाव दिया कि तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन, ऐसे किसी भी हमले का, खासकर इजरायल की ओर से, कड़ा विरोध करता, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के गुप्त युद्ध प्रयास में बाधा आ सकती थी।

ये भी पढ़ें:गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास के अनुसार: विदेश मंत्रालय
ये भी पढ़ें:भारत के लोग मैनेजर और इंजीनियर बनते हैं और हम अरबों के नौकर; भड़के पाक एक्सपर्ट
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।