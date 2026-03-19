इंदिरा-मुजीबुर्र में हुआ था गुप्त समझौता, समस्याओं की जड़ वही; बीच चुनाव BJP ने निकाला 54 साल पुराना पतरा
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि 19 मार्च 1972 को, इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेश के नागरिकों को यहाँ आने की पूरी छूट दे दी थी।
असम और बंगाल चुनावों से ऐन पहले एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमा गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि आज से ठीक 54 साल पहले यानी 19 मार्च 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर्रहमान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। दुबे का दावा है कि इस समझौते के तहत ही बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में आने की खुली छूट दी गई थी, जिसे वह कांग्रेस का "काला अध्याय" बताते हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उसकी जड़ कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार है।
अवैध प्रवासियों के मुद्दे को उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने इतिहास और राजनीति का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आज देश में जो भी समस्याएं दिख रही हैं, उनकी जड़ में कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए दुबे ने कहा कि इसी आधार पर उन्होंने सोशल मीडिया पर “कांग्रेस का काला अध्याय” नाम से एक श्रृंखला शुरू की है।
बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा दावा
दुबे ने सबसे बड़ा मुद्दा “बांग्लादेशी घुसपैठ” को बताया। उनके अनुसार, देश में 5 से 10 करोड़ तक बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। इसका असर कई राज्यों पर पड़ा है, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, दिल्ली और गुजरात। उन्होंने दावा किया कि इससे जनसंख्या संतुलन प्रभावित हुआ है, खासकर झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में। दुबे ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि संथाल क्षेत्र में 1951 में आदिवासी आबादी लगभग 45% थी, जो अब घटकर करीब 24% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 25-26% तक पहुंच गई है। हालांकि, दुबे के इन दावों की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।
1972 में गुप्त समझौते के आरोप
भाजपा सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर्रहमान के बीच 1972 में हुए एक कथित “गुप्त समझौते” का भी जिक्र किया। इस समझौते की आड़ में उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने उस समझौते के तहत बांग्लादेशी नागरिकों को भारत आने की “छूट” दी थी। इसी वजह से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कर आए और बस गए। दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने इसे वोट बैंक राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि, इस तरह के किसी “गुप्त समझौते” को लेकर आधिकारिक स्तर पर कोई सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। दुबे ने कहा कि वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सोशल मीडिया पर क्या लिखा?
सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने 1972 के समझौते के कागजात साझा करते हुए लिखा, “कुछ ज्ञानी लोगों के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में कैसे कॉंग्रेस ने घुसाए । इंदिरा गांधी जी व शेख मुजीबुर के समझौते के परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि, पश्चिम बंगाल,त्रिपुरा, असम,मेघालय, मिजोरम में 16 किलोमीटर तक आने जाने व्यापार की छूट दे दी । यह समय कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का है । आज हम त्रस्त क्यों हैं..”
जितनी समस्या आज दिख रही है, उसकी जड़ कांग्रेस
बाद में ANI से बात करते हुए दुबे ने कहा, “इस देश में जितनी समस्या आज दिख रही है और जिस पर देश चिंतित है, देश की पूरी एनर्जी उस पर लग रही है और विपक्ष उन चीजों को हवा दे रहा है इसके मूल में नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी है। उसके आधार पर मैंने एक सीरीज चालू किया है कांग्रेस का काला अध्याय, 17 मार्च से वो चालू हुआ है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। लगभग 5-8 करोड़ बांग्लादेश से आए हैं।”
बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ा चुनावी मुद्दा
उन्होंने आगे कहा, "हमारे यहां आदिवासी जनसंख्या 1951 की जनगणना से हिसाब से 52% था आज संथाल परगना में वो 24%-25% है, मुस्लमान की आबादी जो 9% थी वो 25%-26% है। 19 मार्च 1972 को इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर्रहमान के बीच एक समझौता हुआ और उसमें एक गुप्त समझौता हुआ जिसने बांग्लादेश के नागरिकों को यहां आने के लिए फ्री हैंड दिया। कांग्रेस को लगा कि मुसलमान यदि आएंगे तो हमारा वोट बैंक होगा।" भाजपा सांसद ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को हैं और वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर है कि भाजपा नेता इसके बहाने गोलबंदी करना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।