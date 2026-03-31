एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें, यात्रियों के लिए इंडिगो की एडवाइजरी

कंपनी की टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं और अपडेट्स भेज रही हैं। यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल संघर्ष और अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण तनाव है, जिससे उड़ान में रुकावटें सामान्य हो गई हैं।

इंडिगो एयरलाइंस ने मध्य पूर्व में बदलती स्थितियों को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मंगलवार को कंपनी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए संदेश में कहा गया, 'क्षेत्र में मौजूदा हालात के कारण उड़ान शेड्यूल में बदलाव संभव है। इसलिए सभी यात्रियों से अपील है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपने फ्लाइट स्टेटस की ताजा जानकारी जरूर चेक करें।' इंडिगो ने साफ किया कि यात्री सुरक्षा और उनकी सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

कंपनी की टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं और हर एक अपडेट्स भेज रही हैं। यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल संघर्ष और अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है, जिससे एयरस्पेस प्रतिबंध और उड़ान में रुकावटें सामान्य हो गई हैं। इंडिगो ने 1 अप्रैल के लिए अपनी कई उड़ानों को ऑपरेट करने की पुष्टि की है। जारी की गई फ्लाइट अपडेट लिस्ट में बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि और बेंगलुरु जैसे भारतीय शहरों से जेद्दा, मदीना, अबू धाबी, रियाद और मस्कट जैसी मध्य पूर्वी मंजिलों के लिए उड़ानें शामिल हैं।

ताजा शेड्यूल में क्या बताया गया 6E59 बॉम्बे से मदीना, 6E61 बॉम्बे से जेद्दा, 6E71 दिल्ली से अबू धाबी और 6E1271 कोच्चि से मस्कट जैसी उड़ानें शेड्यूल हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ की लगभग 30 से ज्यादा उड़ानें इस सूची में हैं। कंपनी ने कहा कि ये उड़ानें मौजूदा सुरक्षा स्थितियों और लागू नियमों के तहत ऑपरेट होंगी। यात्री अपनी बुकिंग और चेक-इन से पहले इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पर स्टेटस देख सकते हैं। मध्य पूर्व में फरवरी के अंत से शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद से उड़ान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।