ईरान-अमेरिका तनाव के बीच इंडिगो का बड़ा फैसला, कई देशों की उड़ानें 11 फरवरी तक रद्द

संक्षेप: ईरान में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने त्बिलिसी, अल्माटी, बाकू और ताशकंद सहित मध्य एशियाई शहरों के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानों को 11 फरवरी 2026 तक पूरी तरह रद्द कर दिया है।

ईरान में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने त्बिलिसी (जॉर्जिया), अल्माटी (कजाकिस्तान), बाकू (अजरबैजान) और ताशकंद (उज्बेकिस्तान) सहित मध्य एशियाई शहरों के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानों को 11 फरवरी 2026 तक पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह निर्णय यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। इंडिगो ने स्पष्ट किया कि ईरान के आसपास के घटनाक्रमों और हवाई क्षेत्र से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह सतर्क और सक्रिय कदम उठाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के आसपास के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ उड़ानों के कार्यक्रम में अतिरिक्त समायोजन किए हैं। हम सतर्क और सक्रिय रुख अपना रहे हैं, जिसमें यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा सलाह में इंडिगो ने बताया कि उड़ान कार्यक्रम में अतिरिक्त बदलाव किए गए हैं और स्थिति के विकसित होने के साथ-साथ परिचालन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को बताया कि वे वैकल्पिक यात्रा विकल्प तलाश सकते हैं या इंडिगो की वेबसाइट के माध्यम से पूर्ण धनवापसी का विकल्प चुन सकते हैं। इंडिगो ने आगे कहा कि स्थिति में लगातार बदलाव हो रहे हैं, इसलिए उड़ान संचालन की समीक्षा जारी है और किसी भी अपडेट या बदलाव की जानकारी समय रहते दी जाएगी। आपके धैर्य और सहयोग के लिए हम आभारी हैं।

इससे पहले रविवार को एयरलाइन ने 25 जनवरी को दिल्ली से त्बिलिसी और मुंबई से अल्माटी के लिए निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी थीं। एयरलाइन ने कहा था कि हमारी पहली सलाह के बाद और ईरान के आसपास के हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए हम सुरक्षा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी उड़ान अनुसूची में कुछ सक्रिय बदलाव कर रहे हैं।