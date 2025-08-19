इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में थी महिला, तभी अंदर घुस आया को-पायलट; और फिर...

रिया चटर्जी ने कहा कि 8 अगस्त को देर रात की वह फ्लाइट में थीं। उन्होंने लैवेटरी का इस्तेमाल किया, जो अनलॉक थी। उन्होंने दावा किया कि दरवाजा लॉक करने के बाद उन्हें खटखटाहट सुनाई दी तो इसका जवाब दिया।

मुंबई की एक महिला ने इंडिगो फ्लाइट में परेशान करने वाली घटना का जिक्र किया है। एक को-पायलट टेकऑफ से पहले शौचालय में उस समय घुस गया, जब वह इसका इस्तेमाल कर रही थी। गोल्ड मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म सेफगोल्ड की सह-संस्थापक रिया चटर्जी ने लिंक्डइन पर अपने खराब अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह हैरान और अपमानित महसूस कर रही थीं।

रिया चटर्जी ने कहा कि 8 अगस्त को देर रात की वह फ्लाइट में थीं। उन्होंने लैवेटरी का इस्तेमाल किया, जो अनलॉक थी। उन्होंने दावा किया कि दरवाजा लॉक करने के बाद उन्हें खटखटाहट सुनाई दी तो इसका जवाब दिया। जब दोबारा खटखटाहट हुई तो उन्होंने और जोर से जवाब दिया। हालांकि, इससे पहले कि वह पूरी तरह से बोल पातीं, दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया। एक क्रू मेंबर जो को-पायलट था, उसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। फिर उसने ओह कहा और दरवाजा बंद कर दिया।