IndiGo Passenger Claims Co Pilot Barged Into Occupied Toilet Airline Reacts viral post इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में थी महिला, तभी अंदर घुस आया को-पायलट; और फिर..., India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndiGo Passenger Claims Co Pilot Barged Into Occupied Toilet Airline Reacts viral post

इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में थी महिला, तभी अंदर घुस आया को-पायलट; और फिर...

रिया चटर्जी ने कहा कि 8 अगस्त को देर रात की वह फ्लाइट में थीं। उन्होंने लैवेटरी का इस्तेमाल किया, जो अनलॉक थी। उन्होंने दावा किया कि दरवाजा लॉक करने के बाद उन्हें खटखटाहट सुनाई दी तो इसका जवाब दिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:10 PM
share Share
Follow Us on
इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में थी महिला, तभी अंदर घुस आया को-पायलट; और फिर...

मुंबई की एक महिला ने इंडिगो फ्लाइट में परेशान करने वाली घटना का जिक्र किया है। एक को-पायलट टेकऑफ से पहले शौचालय में उस समय घुस गया, जब वह इसका इस्तेमाल कर रही थी। गोल्ड मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म सेफगोल्ड की सह-संस्थापक रिया चटर्जी ने लिंक्डइन पर अपने खराब अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह हैरान और अपमानित महसूस कर रही थीं।

ये भी पढ़ें:क्या है 'संभव एप्लीकेशन राइटर' ऐप?चुरा रहा संवेदनशील जानकारी, CRPF ने किया अलर्ट

रिया चटर्जी ने कहा कि 8 अगस्त को देर रात की वह फ्लाइट में थीं। उन्होंने लैवेटरी का इस्तेमाल किया, जो अनलॉक थी। उन्होंने दावा किया कि दरवाजा लॉक करने के बाद उन्हें खटखटाहट सुनाई दी तो इसका जवाब दिया। जब दोबारा खटखटाहट हुई तो उन्होंने और जोर से जवाब दिया। हालांकि, इससे पहले कि वह पूरी तरह से बोल पातीं, दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया। एक क्रू मेंबर जो को-पायलट था, उसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। फिर उसने ओह कहा और दरवाजा बंद कर दिया।

पैसेंजर ने अपनी शिकायत में क्या कहा

चर्टजी ने लिखा, 'मैं हैरान और पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी। महिला फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इस घटना को हल्का में लिया। उसने बस इतना कहा कि उन्हें असुविधा के लिए खेद है। उनका कहना था कि उन्होंने कुछ देखा नहीं है।' उन्होंने आगे लिखा कि मैं उस जगह से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहती थी। मगर, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सिवाय इसके कि अपनी सीट पर वापस लौट जाऊं। अगले डेढ़ घंटे तो मैं यह कामना करती रही कि काश मैं अदृश्य हो सकती। मुझे अपने अंदर गहरी घृणा का अनुभव हुआ और पूरी तरह से अकेलेपन का अहसास करती रही। वहीं, इंडिगो ने माफी मांगते हुए कहा कि यह घटना अनजाने में हुई गलती थी। साथ ही, आश्वासन दिया कि क्रू मेंबर्स को सलाह दी गई है और ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए कहा है।

India IndiGo Flight Passenger Train
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।