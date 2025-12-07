610 करोड़ रिफंड, 3000 बैग भी लौटाए; 6 दिन बाद इंडिगो की 1650 फ्लाइट्स ने पकड़ी रफ्तार

संक्षेप: मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, शनिवार तक देशभर में यात्रियों को 3000 बैग डिलीवर किए जा चुके हैं।

इंडिगो एयरलाइंस में तकनीकी खराबी और स्टाफ की कमी के चलते पिछले कई दिनों से लगातार फ्लाइट रद्द होने और देरी की समस्या के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, शनिवार तक देशभर में यात्रियों को 3000 बैग डिलीवर किए जा चुके हैं। बता दें कि सरकार ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिए थे कि रद्द हुई उड़ानों के टिकटों का पूरा रिफंड रविवार शाम तक प्रोसेस कर लिया जाए और यात्रियों से अलग हुए सामान को अगले दो दिनों (48 घंटे) के अंदर डिलीवर कर दिया जाए।

मंत्रालय की ओर जारी बयान में बताया गया है कि इंडिगो का विमानन नेटवर्क तेजी से पूरी तरह सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है और परिचालन पूरी तरह स्थिर होने तक सभी सुधारात्मक कदम जारी रहेंगे। एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उड़ान रद्द होने या देरी की वजह से अलग हुए बैग का पता लगाकर उन्हें 48 घंटे के अंदर यात्रियों तक पहुंचाया जाए।

बयान के अनुसार, इंडिगो ने अब तक 610 करोड़ रुपये से ज्यादा के रिफंड पूरे कर लिए हैं। रद्दीकरण से प्रभावित यात्रियों की उड़ानें पुनर्निर्धारित करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। रिफंड और दोबारा बुकिंग की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए विशेष हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की देरी या परेशानी न हो।

मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो के हालिया परिचालन संकट से पैदा हुई दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने और यात्रियों को लगातार असुविधा न हो, इसके लिए मंत्रालय ने त्वरित और सख्त कदम उठाए हैं। देशभर में हवाई यातायात तेजी से स्थिर हो रहा है। अन्य सभी घरेलू एयरलाइंस पूरी क्षमता और सुचारु रूप से चल रही हैं, जबकि इंडिगो के परफॉर्मेंस में रविवार को निरंतर सुधार देखा गया है और उसका उड़ान शेड्यूल सामान्य स्तर की ओर तेजी से लौट रहा है।