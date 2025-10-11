भारत-चीन के बीच फिर शुरू होगी सीधी उड़ान, इंडिगो ने जारी की फ्लाइट की तारीख और टाइमिंग
इंडिगो ने कहा कि यह कोविड-19 महामारी के बाद भारत और चीन के बीच उड़ानें फिर से शुरू करने वाली पहली एयरलाइनों में से एक है। इससे पहले, इंडिगो ने 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझोउ के बीच फ्लाइट की घोषणा की थी।
भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट एक बार फिर से शुरू होने वाली है। इंडिगो ने दिल्ली और चीन के ग्वांगझोउ के बीच 10 नवंबर से रोजाना सीधी उड़ानों की शुरुआत की घोषणा की है। इंडिगो के एयरबस A320 विमान से यह यात्रा तय होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों के फिर से शुरू होने की पुष्टि के बाद यह घोषणा की गई। कोरोना महामारी और डोकलाम विवाद के कारण सीधी फ्लाइट को रोक दिया गया था। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भी दोनों देशों के बीच उड़ानों के फिर से शुरू होने की पुष्टि की है।
इससे पहले, इंडिगो ने 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझोउ के बीच फ्लाइट की घोषणा की थी। इंडिगो के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने कहा, 'हमें कोलकाता से हाल ही में शुरू हुए मार्ग के अलावा दिल्ली और ग्वांगझोउ के बीच रोजाना सीधी उड़ानों के साथ चीन के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की खुशी है। दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच यह बहाली सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहयोग के लिए अपार संभावनाएं लाएगी।'
जानें विमान के आने-जाने की टाइमिंग
एयरलाइन के अनुसार, दिल्ली से उड़ान रात 9:45 बजे प्रस्थान करेगी और ग्वांगझोउ में सुबह 4:40 बजे पहुंचेगी। ग्वांगझोउ से वापसी उड़ान सुबह 5:50 बजे प्रस्थान करेगी और दिल्ली में सुबह 10:10 बजे पहुंचेगी। इस मार्ग के लिए टिकट अब इंडिगो की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इंडिगो ने 20 दिसंबर से दिल्ली और हनोई के बीच रोजाना सीधी उड़ानों की शुरुआत की भी घोषणा की। इस मार्ग पर एयरलाइन एयरबस A320 विमान ऑपरेट करेगा, जो नई दिल्ली को दक्षिण-पूर्व एशिया के सांस्कृतिक और व्यावसायिक स्थलों में से एक से जोड़ेगा। इंडिगो पहले से ही कोलकाता और हनोई के साथ-साथ हो ची मिन्ह सिटी के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करता है।