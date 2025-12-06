इंडिगो संकट से परेशान यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने शुरू कीं स्पेशल ट्रेनें, कई डिब्बे भी जोड़े

Hindustan Hindi News
Dec 06, 2025 07:48 am IST Amit Kumar
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर हाहाकार मच गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए, जबकि अन्य एयरलाइंस के टिकटों के दाम आसमान छूने लगे। इस संकट के बीच भारतीय रेलवे एक बार फिर आगे आई है। रेलवे ने तुरंत राहत पहुंचाते हुए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़कर यात्रियों की मदद शुरू कर दी है। रेलवे के इस कदम से लगभग 4.89 लाख यात्रियों को फायदा होगा।

इंडिगो संकट: 1,000+ उड़ानें रद्द, यात्रियों का गुस्सा फूटा

इंडिगो का संकट कई दिनों से चल रहा था लेकिन यह शुक्रवार को चरम पर पहुंचा गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी 235 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि पूरे देश में 1,000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो बयान में कहा- यह एक 'रीबूट' है, जो सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए जरूरी था। शनिवार को रद्द उड़ानों की संख्या 1000 से कम रहेगी और 10-15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

कंपनी ने पायलटों की कमी, मौसम, तकनीकी खराबी और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमों को जिम्मेदार ठहराया। एफडीटीएल के दूसरे चरण के तहत नवंबर से पायलटों के लिए नाइट ड्यूटी पर सख्ती बरती गई है, जिसकी तैयारी इंडिगो ने ठीक से नहीं की। पायलट यूनियन ने आरोप लगाया कि कंपनी ने लंबे समय से कम स्टाफ रखने की नीति अपनाई, जिसका नतीजा यह संकट है।

हवाई अड्डों पर गुस्साए यात्रियों ने कर्मचारियों पर चिल्लाया, सामान के लिए झगड़ा किया। पुणे में 16 आगमन और 16 प्रस्थान रद्द हुए, जबकि अहमदाबाद में 86 उड़ानें प्रभावित हुईं। मध्य प्रदेश में 85 उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री फंस गए। इंडिगो ने माफी मांगी और कहा कि रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड मूल भुगतान मोड पर होगा। साथ ही, 5 से 15 दिसंबर तक की बुकिंग पर कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। होटल और सतह परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है। हालांकि यात्रियों के दावे हैं कि ये सब बयानबाजी है असल में कंपनी कुछ नहीं कर रही है। फिलहाल डीजीसीए ने इंडिगो को रात्रि ड्यूटी नियमों से 10 फरवरी 2026 तक छूट दे दी, लेकिन साप्ताहिक आराम के 48 घंटे के नियम से छूट नहीं मिली।

रेलवे की त्वरित कार्रवाई: 116 अतिरिक्त कोच, 4 स्पेशल ट्रेनें

इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रियों ने रेलवे की शरण ली, जिससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। रेल मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाया और 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए, जिससे 114 ज्यादा ट्रिप्स हो सकेंगी। प्रत्येक ट्रिप में 4000 यात्रियों को जगह मिलेगी, कुल 4.89 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। यह व्यवस्था 6 दिसंबर से शुरू हो गई।

दक्षिणी रेलवे (18 ट्रेनें): चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए। उच्च मांग वाले रूट्स पर 6 दिसंबर से लागू, दक्षिण भारत में क्षमता बढ़ाई।

पश्चिमी रेलवे (4 ट्रेनें): 3एसी और 2एसी कोच जोड़े। पश्चिम से दिल्ली की ओर यात्रा के लिए 6 दिसंबर से।

पूर्वी रेलवे (3 ट्रेनें): स्लीपर क्लास कोच 7-8 दिसंबर के 6 ट्रिप्स पर।

पूर्व-मध्य रेलवे: राजेंद्र नगर-नई दिल्ली ट्रेन में 2एसी कोच 6-10 दिसंबर के 5 ट्रिप्स पर।

उत्तर-पूर्वी सीमांत रेलवे (2 ट्रेनें): 3एसी और स्लीपर कोच 6-13 दिसंबर के 8 ट्रिप्स पर।

इसके अलावा, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं:

  • हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रिजर्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04080) - 6 दिसंबर को एक तरफा।
  • साबरमती-दिल्ली ट्रेन ऑन डिमांड (09497/09498) - 7-10 दिसंबर के 4 ट्रिप्स।

अन्य दो स्पेशल ट्रेनें उत्तरी गलियारों के लिए।

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है:

  • ट्रेन नंबर 09729, दुर्गापुरा (जयपुर) - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन रविवार, 7 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12:25 बजे दुर्गापुरा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
  • ट्रेन नंबर 09730, बांद्रा टर्मिनस – दुर्गापुरा (जयपुर) स्पेशल ट्रेन सोमवार, 8 दिसंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में वनस्थली निवाई, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालघर और बोरीवली स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 23 कोच होंगे, जिनमें 01 फर्स्ट कम सेकंड AC, 02 सेकंड AC, 05 थर्ड AC, 09 सेकंड स्लीपर, 04 जनरल क्लास और 02 गार्ड कोच शामिल हैं।
  • ट्रेन नंबर 04725, हिसार-खड़की स्पेशल ट्रेन रविवार (07.12.25) को सुबह 05.50 बजे हिसार से चलेगी और सोमवार को सुबह 10.45 बजे खड़की पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन यानी- 04726, खड़की-हिसार स्पेशल ट्रेन सोमवार (08.12.25) को शाम 17.00 बजे खड़की से चलेगी और जयपुर स्टेशन पर 14.40 बजे पहुंचेगी और 14.50 बजे रवाना होगी और हिसार रात 10.25 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन सर्विस रास्ते में सादुलपुर, लोहारू, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर, रींगस, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, बसई रोड, कल्याण, लोनावाला और चिंचवाड़ स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन सर्विस में कुल 22 कोच होंगे, जिसमें 01 फर्स्ट कम सेकंड AC, 02 सेकंड AC, 07 थर्ड AC, 08 सेकंड स्लीपर, 02 जनरल क्लास और 02 गार्ड कोच शामिल हैं।

उत्तरी रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हावड़ा जैसे रूट्स पर अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। दक्षिणी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हवाई कैंसिलेशन से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी है। हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर और स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे।

