Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndiGo flight safe landing in Chennai airport after windshield breaks

15000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट, तब ही पायलट को दिखा कुछ ऐसा कि करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

विमान करीब 15000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तब ही पायलट की नजर विंडशील्ड पर पड़ी। वहां हल्की दरार नजर आ गई। खतरे की आशंका होने पर पायलट ने तुरंत चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:55 PM
share Share
Follow Us on
15000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट, तब ही पायलट को दिखा कुछ ऐसा कि करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो एयरलाइंस के एक एटीआर विमान के कॉकपिट विंडशील्ड पर दरार आने की घटना सामने आई है। यह हादसा चेन्नई जा रही उड़ान के दौरान हुआ, जिसमें कुल 67 यात्री सवार थे। तीन दिनों के अंदर चेन्नई पहुंचने वाली दूसरी ऐसी ही घटना होने से चिंता बढ़ गई है। यह फ्लाइट तूतीकोरिन से दोपहर 2:04 बजे रवाना हुई थी।

जानकारी के अनुसार, विमान करीब 15000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तब ही पायलट की नजर विंडशील्ड पर पड़ी। वहां हल्की दरार नजर आ गई। खतरे की आशंका होने पर पायलट ने तुरंत चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को अलर्ट किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। एटीसी ने फौरन अनुमति दे दी, जिसके बाद पायलट ने विमान को सुरक्षित तरीके से उतार लिया।

विमान दोपहर 3:27 बजे लैंड कर चुका था, जो उसके निर्धारित समय 3:35 बजे से मात्र आठ मिनट पहले था। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को बिना किसी नुकसान के विमान से बाहर कर दिया गया। इसके तुरंत बाद विमान को एयरलाइन के इंजीनियरों के हवाले कर मेंटेनेंस बे में जांच के लिए भेज दिया गया।

गौरतलब है कि तीन दिन पहले भी मदुरै से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक उड़ान में वैसी ही समस्या हुई थी। उस फ्लाइट में 79 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, और मध्य हवाई क्षेत्र में विंडशील्ड पर दरार दिखने पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। फिलहाल डीजीसीए ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।