15000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट, तब ही पायलट को दिखा कुछ ऐसा कि करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो एयरलाइंस के एक एटीआर विमान के कॉकपिट विंडशील्ड पर दरार आने की घटना सामने आई है। यह हादसा चेन्नई जा रही उड़ान के दौरान हुआ, जिसमें कुल 67 यात्री सवार थे। तीन दिनों के अंदर चेन्नई पहुंचने वाली दूसरी ऐसी ही घटना होने से चिंता बढ़ गई है। यह फ्लाइट तूतीकोरिन से दोपहर 2:04 बजे रवाना हुई थी।

जानकारी के अनुसार, विमान करीब 15000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तब ही पायलट की नजर विंडशील्ड पर पड़ी। वहां हल्की दरार नजर आ गई। खतरे की आशंका होने पर पायलट ने तुरंत चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को अलर्ट किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। एटीसी ने फौरन अनुमति दे दी, जिसके बाद पायलट ने विमान को सुरक्षित तरीके से उतार लिया।

विमान दोपहर 3:27 बजे लैंड कर चुका था, जो उसके निर्धारित समय 3:35 बजे से मात्र आठ मिनट पहले था। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को बिना किसी नुकसान के विमान से बाहर कर दिया गया। इसके तुरंत बाद विमान को एयरलाइन के इंजीनियरों के हवाले कर मेंटेनेंस बे में जांच के लिए भेज दिया गया।