इंडिगो के विमान की होने वाली थी लैंडिंग, कुछ सेकंड पहले उतरना टालकर दोबारा आसमान में उड़ा
कंपनी के सूत्र ने बताया कि दूसरे प्रयास में विमान गुवाहाटी के एलजीबीआई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान संख्या 6ई-187 डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आ रही थी। औपचारिकताएं पूरी करके यह आगे की यात्रा पर रवाना हुई।
इंडिगो का एक विमान रविवार को गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले उतरना टालकर दोबारा आसमान में उड़ गया। एयरलाइन के एक सूत्र ने कहा कि इस कदम से एयरलाइन या किसी यात्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह विमान डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आ रहा था। कंपनी के सूत्र ने कहा, ‘अगर विमान के रनवे पर उतरने के दौरान पायलट को कोई समस्या आती है तो गो अराउंड (विमान के उतरने को बीच में रोककर फिर से उड़ान भरना) एक सामान्य घटना है। वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कारणों से नीचे उतरने का दूसरा प्रयास करने का निर्णय ले सकता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।’
मुंबई में भी लैंडिंग के समय आई दिक्कत
इससे पहले, शनिवार को उतरते समय बैंकॉक से मुंबई आए इंडिगो के यात्री विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया जिसके चलते विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि एयरबस ए 321 नियो के दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक विमान से हटा दिया गया है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, ‘मुंबई में 16 अगस्त को प्रतिकूल मौसम के कारण कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय इंडिगो के एयरबस ए 321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया।’ एयरलाइन ने कहा कि विमान ने दो बार उतरने की कोशिश की और सुरक्षित रूप से उतर गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अधिकारी ने कहा कि हम इस घटना की जांच करेंगे।