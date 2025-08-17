इंडिगो के विमान की होने वाली थी लैंडिंग, कुछ सेकंड पहले उतरना टालकर दोबारा आसमान में उड़ा

कंपनी के सूत्र ने बताया कि दूसरे प्रयास में विमान गुवाहाटी के एलजीबीआई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान संख्या 6ई-187 डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आ रही थी। औपचारिकताएं पूरी करके यह आगे की यात्रा पर रवाना हुई।

इंडिगो का एक विमान रविवार को गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले उतरना टालकर दोबारा आसमान में उड़ गया। एयरलाइन के एक सूत्र ने कहा कि इस कदम से एयरलाइन या किसी यात्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह विमान डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आ रहा था। कंपनी के सूत्र ने कहा, ‘अगर विमान के रनवे पर उतरने के दौरान पायलट को कोई समस्या आती है तो गो अराउंड (विमान के उतरने को बीच में रोककर फिर से उड़ान भरना) एक सामान्य घटना है। वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कारणों से नीचे उतरने का दूसरा प्रयास करने का निर्णय ले सकता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।’

कंपनी के सूत्र ने बताया कि दूसरे प्रयास में विमान गुवाहाटी के एलजीबीआई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि उड़ान संख्या 6ई-187 डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आ रही थी। अधिकारी ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यह आगे की यात्रा पर रवाना हो गई। इस तरह कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पायलट की समझदारी से हालात को संभाल लिया गया। हालांकि, इसे लेकर जांच की जाएगी कि आखिर लैंडिंग के दौरान इस तरह की समस्या क्यों आई?