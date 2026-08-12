आसमान में फेल हुआ इंडिगो विमान का एक इंजन, एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी; सवार थे 224 यात्री
कोलकाता से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-723 का बायां इंजन लैंडिंग से ठीक पहले फेल हो गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी के बीच विमान को रनवे-25 पर सुरक्षित उतारा गया। सभी 224 लोग सुरक्षित हैं।
कोलकाता से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लैंडिंग से ठीक पहले विमान का लेफ्ट इंजन फेल हो गया। इसके बाद आनन-फानन में चेन्नई एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी गई। गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई और सभी 224 यात्री बाल-बाल बच गए।
लैंडिंग से चंद मिनट पहले आई खराबी
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार की रात इंडिगो की फ्लाइट 6E-723 कोलकाता से चेन्नई आ रही थी। विमान में कुल 224 लोग सवार थे। फ्लाइट के चेन्नई पहुंचने का तय समय रात 11.30 बजे था, लेकिन जब पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तभी उसे पता चला कि विमान का बायां इंजन काम करना बंद कर चुका है।
तत्काल एक्टिव हुआ इमरजेंसी रिस्पॉन्स
इंजन फेल होने का पता चलते ही पायलट ने बिना कोई देरी किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट कर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रात 11.29 बजे एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी लागू कर दी। विमान को सुरक्षित उतारने के लिए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और सभी सुरक्षा उपायों को एक्टिव कर दिया।
चंद मिनटों का घटनाक्रम और सुरक्षित लैंडिंग
रात 11.29 बजे: विमान में खराबी की सूचना मिलने के साथ ही एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान।
रात 11.37 बजे: फ्लाइट ने चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे-25 पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में सवार सभी 224 लोग पूरी तरह सुरक्षित।
रात 11.47 बजे: हालात नियंत्रण में आने और विमान के सुरक्षित उतर जाने के बाद एयरपोर्ट से फुल इमरजेंसी वापस ले ली गई।
एयरपोर्ट अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस घटना के सुलझने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर अन्य विमानों की आवाजाही और सभी ऑपरेशंस सामान्य रूप से जारी रहे।
एयर इंडिया फ्लाइट में मचा था हड़कंप
इससे पहले 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एयरबस ए320 उड़ान हवा में उड़ान भरते समय अचानक लगभग 300 फीट नीचे आ गई थी। हालांकि, बाद में इसे नियंत्रित कर लिया गया और विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया। इस घटना के दौरान कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को चोटें आई थीं। विमान में तीन नवजात शिशुओं सहित 137 यात्री और आठ चालक दल के सदस्य सवार थे।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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