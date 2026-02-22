Hindustan Hindi News
Feb 22, 2026 09:45 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, डिब्रूगढ़
असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर भीषण आंधी के कारण दृश्यता कम हो जाने के बाद अहमदाबाद से 144 यात्रियों को लेकर आ रही इंडिगो की एक उड़ान को रविवार को इंफाल की ओर मोड़ दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हवाई अड्डे पर आंधी, डिब्रूगढ़ से इंफाल की तरफ मोड़ी गई फ्लाइट; कितने यात्री थे सवार

असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर भीषण आंधी के कारण दृश्यता कम हो जाने के बाद अहमदाबाद से 144 यात्रियों को लेकर आ रही इंडिगो की एक उड़ान को रविवार को इंफाल की ओर मोड़ दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण चालक दल को डिब्रूगढ़ से विमान को मणिपुर में निकटतम उपयुक्त विकल्प की ओर मोड़ने का त्वरित निर्णय लेना पड़ा।

चल रही थी आंधी
हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अहमदाबाद से गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ जाने वाली फ्लाइट ‘6ई-6457’ गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 10.20 बजे रवाना हुई। उन्होंने कहाकि हालांकि विमान को सुबह 11.15 बजे डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन आगमन के समय भारी आंधी चल रही थी, जिससे परिचालन में काफी बाधा आई। जमीन पर स्थितियां सुरक्षित उतरने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा मानकों से काफी नीचे थीं और दृश्यता खतरनाक रूप से कम थी।

जोखिम की गुंजाइश नहीं
अधिकारी ने बताया कि स्थिति में जोखिम की कोई गुंजाइश न होने के कारण, चालक दल ने विमान को इंफाल के बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का विकल्प चुना। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे के निदेशक बंगजीत साहा ने कहाकि उस समय डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर दृश्यता का स्तर न्यूनतम सुरक्षित स्तर से नीचे था। खराब दृश्यता के कारण, चालक दल ने निकटतम व्यवहार्य विकल्प के रूप में इंफाल की ओर मुड़ने का निर्णय लिया।

