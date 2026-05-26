इंडिगो की फ्लाइट में टेकऑफ से पहले दिखा धुआं, यात्रियों के बीच मचा हड़कंप
इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने जारी बयान में बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी यात्रियों को टर्मिनल पर ले जाया गया। वहां उनकी देखभाल के लिए टीम तैनात की गई और उन्हें रिफ्रेशमेंट्स भी उपलब्ध कराए गए।
बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चेन्नई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E 6017 में टेकऑफ से पहले धुआं दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। विमान रनवे पर चल रहा था, तभी केबिन के अंदर धुआं फैलने की सूचना मिली। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पायलट ने तुरंत उड़ान रोक दी और इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी भी यात्री या क्रू सदस्य को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जो राहत की बात है।
इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने जारी बयान में बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी यात्रियों को टर्मिनल पर ले जाया गया। वहां उनकी देखभाल के लिए टीम तैनात की गई और उन्हें रिफ्रेशमेंट्स भी उपलब्ध कराए गए। कंपनी ने तुरंत एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कर दी, जिससे यात्री जल्द ही अपनी यात्रा पूरी कर सकें। इस घटना के कारण उड़ान में थोड़ी देरी हुई, लेकिन एयरलाइंस ने यात्री सुविधा पर पूरा ध्यान रखा। हवाई अड्डे के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया था और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की।
कुछ दिन पहले हुआ था एक और हादसा
यह घटना कुछ दिनों पहले हुई एक अन्य इंडिगो उड़ान की घटना की याद दिलाती है, जिसमें हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही फ्लाइट में पावर बैंक के जलने से आग लग गई थी। उस समय भी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए निकाला गया था। हाल ही में हुई इन घटनाओं से विमानन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल, केबिन चेकिंग पर और सख्ती बरती जानी चाहिए।
एयरलाइंस और हवाई अड्डा प्राधिकरण अब इस घटना की पूरी जांच कर रहे हैं। धुएं का स्रोत क्या था, इसकी पुष्टि होने के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस को ऐसी घटनाओं से सबक लेकर अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाना होगा। इस घटना से यात्रियों में थोड़ी चिंता जरूर पैदा हुई, लेकिन एयरलाइंस की त्वरित प्रतिक्रिया ने बड़े हादसे को टाल दिया। यह राहत की बात रही।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें