DGCA के नोटिस का IndiGo ने दिया जवाब, जानें माफी मांगने के बाद और क्या कहा

संक्षेप: डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में इंडिगो ने और समय की मांग करते हुए कहा कि परिचालन की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए इस समय व्यावहारिक रूप से सटीक कारण बताना संभव नहीं है।

हजारों उड़ानें रद्द होने और यात्रियों को हुई भारी परेशानी के मामले में एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को कहा कि इस संकट का सटीक और एकमात्र कारण अभी बताना संभव नहीं है। डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में इंडिगो ने और समय की मांग करते हुए कहा कि परिचालन की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए इस समय व्यावहारिक रूप से सटीक कारण बताना संभव नहीं है। कंपनी ने कहा कि डीजीसीए के अपने मैनुअल में भी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, इसलिए मूल कारण विश्लेषण (Root Cause Analysis) के लिए उसे अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। एयरलाइन ने आश्वासन दिया कि विश्लेषण पूरा होने के बाद पूरा विवरण नियामक के साथ साझा किया जाएगा।

नियामक ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि इंडिगो का जवाब मिल गया है और अब वह इस पर उचित प्रवर्तन कार्रवाई करेगा। डीजीसीए ने यह भी बताया कि एयरलाइन ने अपने जवाब में उड़ान रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा और कठिनाई पर 'खेद' व्यक्त किया है।बता दें कि डीजीसीए ने 6 दिसंबर को इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 7 दिसंबर तक जवाब मांगा था। एयरलाइन के अनुरोध पर एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। आज (8 दिसंबर) भेजे गए जवाब पर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एलबर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

इंडिगो ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि यह व्यवधान कई कारकों के संयोजन से हुआ है, जिनमें शामिल हैं…