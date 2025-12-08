Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
DGCA के नोटिस का IndiGo ने दिया जवाब, जानें माफी मांगने के बाद और क्या कहा

डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में इंडिगो ने और समय की मांग करते हुए कहा कि परिचालन की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए इस समय व्यावहारिक रूप से सटीक कारण बताना संभव नहीं है।

Dec 08, 2025 09:30 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
हजारों उड़ानें रद्द होने और यात्रियों को हुई भारी परेशानी के मामले में एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को कहा कि इस संकट का सटीक और एकमात्र कारण अभी बताना संभव नहीं है। डीजीसीए द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में इंडिगो ने और समय की मांग करते हुए कहा कि परिचालन की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए इस समय व्यावहारिक रूप से सटीक कारण बताना संभव नहीं है। कंपनी ने कहा कि डीजीसीए के अपने मैनुअल में भी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, इसलिए मूल कारण विश्लेषण (Root Cause Analysis) के लिए उसे अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। एयरलाइन ने आश्वासन दिया कि विश्लेषण पूरा होने के बाद पूरा विवरण नियामक के साथ साझा किया जाएगा।

नियामक ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि इंडिगो का जवाब मिल गया है और अब वह इस पर उचित प्रवर्तन कार्रवाई करेगा। डीजीसीए ने यह भी बताया कि एयरलाइन ने अपने जवाब में उड़ान रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा और कठिनाई पर 'खेद' व्यक्त किया है।बता दें कि डीजीसीए ने 6 दिसंबर को इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 7 दिसंबर तक जवाब मांगा था। एयरलाइन के अनुरोध पर एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। आज (8 दिसंबर) भेजे गए जवाब पर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एलबर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

इंडिगो ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि यह व्यवधान कई कारकों के संयोजन से हुआ है, जिनमें शामिल हैं…

  • मामूली तकनीकी खराबियां
  • सर्दी के मौसम की शुरुआत से जुड़े शेड्यूल में बदलाव
  • प्रतिकूल मौसम
  • हवाईअड्डों और हवाई क्षेत्र में बढ़ती भीड़भाड़
  • नए संशोधित क्रू ड्यूटी नियम (FDTL Phase-II) का कार्यान्वयन और संचालन

इस दौरान कंपनी ने दोहराया कि परिचालन की जटिलता और भारी पैमाने के कारण इस समय वास्तविक रूप से एक सटीक कारण बताना संभव नहीं है तथा डीजीसीए की नियमावली में दिए गए 15 दिनों के प्रावधान का हवाला देते हुए विस्तृत मूल कारण विश्लेषण के लिए और समय मांगा है। वहीं, डीजीसीए ने कहा है कि वह इंडिगो की प्रतिक्रिया की जांच कर रहा है और उचित समझे जाने पर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

