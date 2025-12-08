रायनएयर को यात्रियों को देना पड़ा था 188 करोड़ का मुआवजा, यूरोप का फ्लाइट कैंसिल कानून कड़ा है

संक्षेप: इंडिगो के 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने के बावजूद यात्रियों की मुसीबतों का रत्ती भर मोल नहीं है। 2017 में 2000 फ्लाइट रद्द करने पर कडे़ यूरोपीय कानून के कारण रायनएयर को मुआवजे में पैसेंजर्स को 188 करोड़ देना पड़ा था।

Ryanair Flight Cancellation EU 261 Compensation 2017: भारत में एक सप्ताह से चल रहे इंडिगो संकट में अब तक एयरलाइन 4500 से ऊपर फ्लाइट कैंसिल कर चुकी है। देश भर में एयरपोर्ट पर आफत झेल रहे यात्रियों की मुसीबतों का रत्ती भर मोल नहीं है। इंडिगो द्वारा देश पर जान-बूझकर थोपे गए इस एयर ट्रेवल क्राइसिस ने यूरोपीय एयरलाइन रायनएयर की याद दिलाई है, जिसे 2017 में लगभग 2000 उड़ानें रद्द करने के कारण करीब 4 लाख यात्रियों को 188 करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ा था। यूरोप का हवाई यात्री अधिकार कानून EU261 फ्लाइट की देरी या कैंसिल होने की स्थिति में यात्रियों के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है।

संयोग से रायनएयर और इंडिगो सस्ती विमान सेवा देने वाली कंपनियां हैं और दोनों के संकट का कारण एक समान है। पायलट की कमी, रोस्टर की समस्या और अंत में बड़े पैमाने पर उड़ानों का रद्द होना। पायलटों की कमी के कारण रायनएयर का संकट पैदा हुआ और पायलट की कमी के कारण ही इंडिगो ने भी हाहाकार मचा रखा है। देश के हवाई बाजार पर 63 फीसदी कब्जा रखने वाली इंडिगो को उसकी लापरवाही के लिए सरकार ने जो नोटिस जारी किया था, उसका जवाब देने की समय सीमा आज शाम 6 बजे खत्म हो रही है। संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज कहा है कि सरकार चाहती है कि एविएशन क्षेत्र में और कंपनियां आएं।

क्या था रायनएयर फ्लाइट कैंसिलेशन संकट आयरलैंड की रायनएयर यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। आयरलैंड के आधे से ज्यादा एविएशन मार्केट पर कब्जा रखने वाली रायनएयर ने 2017 के सिंतबर-अक्टूबर में पायलट रोस्टर की समस्या को लेकर 2000 फ्लाइट कैंसिल कर दिए। लगभग 4 लाख पैसेंजर्स प्रभावित हुए। इसे यूरोपीय कानून EU 261 के तहत प्रभावित यात्रियों को 25 मिलियन यूरो का मुआवजा देना पड़ा। उस समय के भाव से एक यूरो भारत में लगभग 75 रुपये था। भारतीय रुपये में देखें तो उस समय कंपनी को 188 करोड़ का मुआवजा पैसेंजर्स को देना पड़ा।