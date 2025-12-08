इंडिगो के CEO और मैनेजर को राहत, DGCA के नोटिस का जवाब देने के लिए मिला और समय

संक्षेप: पिछले छह दिनों से इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने और घंटों देरी से परेशान हैं। इसे देखते हुए शनिवार को डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को नोटिस जारी किया था।

इंडिगो एयरलाइंस के पिछले 6 दिनों से लगातार जारी संकट के बीच विमानन नियामक DGCA ने कंपनी को राहत दी है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोरकेरास को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। नोटिस में दोनों अधिकारियों से रविवार शाम तक जवाब मांगा गया था, लेकिन अब उन्हें सोमवार शाम 6 बजे तक का समय मिल गया है। यह छूट दोनों अधिकारियों की ओर से की गई अपील के बाद दी गई है। डीजीसीए के सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पिछले छह दिनों से इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने और घंटों देरी से परेशान हैं। इसे देखते हुए शनिवार को डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को शो-कॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि यात्रियों को हो रही भारी असुविधा के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए।

अधिकारियों ने मांगा था अतिरिक्त समय इंडिगो के दोनों अधिकारियों ने अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा कि कंपनी का देशव्यापी परिचालन बहुत बड़े स्तर का है और कई अपरिहार्य कारणों के चलते यह संकट पैदा हुआ है। इसलिए विस्तृत जवाब तैयार करने में समय लग रहा है। डीजीसीए ने उनकी बात मानते हुए मोहलत बढ़ा दी, लेकिन साथ ही स्थिति पर कड़ी नजर रखने की बात भी कही है। आने वाले दिनों में इंडिगो पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है, अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ।