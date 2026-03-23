इंडिगो ने 30 अप्रैल तक रद्द कर दीं दुबई की कई उड़ानें, यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
ईरान युद्ध के बीच इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने यूएई और अन्य पश्चिमी देशों के लिए अपनी कई फ्लाइट कैंसल भी कर दी हैं। एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट की सीमित परिचालन कर रही है।
ईरान युद्ध के बीच इंडिगो एयरलाइन ने यूएई जाने या वहां से आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही इंडिगो ने दुबई की कई फ्लाइट कैंसल कर दी हैं। बता दें कि ईरान दुबई शहर को बार-बार निशाना बना रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कई बार ड्रोन से हमले की कोशिशें हो रही हैं। इंडिगो ने कहा है कि वह लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिगो ने दुबई के लिए कई फ्लाइट्स को 30 अप्रैल तक के लिए रद्द करने का फैसला किया है।
एयरलाइन ने यात्रियों को अपनी यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। एक दिन पहले ही इंडिगो ने बातया है कि एयरलाइन पश्चिम एशिया के लिए रविवार को 28 उड़ानों (दोनों तरफ की मिलाकर) उड़ानों का परिचालन करेगी। इंडिगो ने बताया कि वह दुबई, अबु धाबी, शारजाह, जेद्दा, मस्कट और मदीना के लिए आज उड़ानों का परिचालन कर रही है। इसमें दुबई से मुंबई के लिए भी एक उड़ान शामिल है। साथ ही उसकी एक उड़ान मुंबई से इस्तांबुल के लिए भी होगी।
एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सभी नियामकीय मंजूरियों के साथ इन उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है।
आज से हट जाएगी हवाई किराए पर अस्थायी सीमा
सरकार ने घरेलू हवाई किरायों पर लगाई गई अस्थायी सीमा को 23 मार्च से हटाने का फैसला किया है। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के मद्देनजर इस सीमा को लगाया गया था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, हवाई किराए पर लगी सीमा को 23 मार्च से हटा दिया जाएगा।
यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विभिन्न एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस आदेश में मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइन को मूल्य निर्धारण में अनुशासन बनाए रखना और जिम्मेदारी से काम करना आवश्यक है। इसमें कहा गया है, ''एयरलाइन यह सुनिश्चित करेंगी कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप बना रहे और यात्रियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।'
मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि किराए में अत्यधिक या अनुचित वृद्धि के किसी भी मामले और व्यवधान को गंभीरता से लिया जाएगा। मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर हवाई किराए की निगरानी कर रहा है। आदेश के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधानों के कारण टिकटों की कीमतों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए छह दिसंबर को घरेलू हवाई किरायों पर अस्थायी सीमाएं लगाई गई थीं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें