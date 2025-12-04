Hindustan Hindi News
अपने वादे पर खरा नहीं उतर सके, 300 फ्लाइट्स कैंसल होने पर इंडिगो के सीईओ ने मांगी माफी

अपने वादे पर खरा नहीं उतर सके, 300 फ्लाइट्स कैंसल होने पर इंडिगो के सीईओ ने मांगी माफी

संक्षेप:

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल रुकावटों से जूझ रही है और गुरुवार को 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स में देरी हुई।

Dec 04, 2025 07:26 pm ISTMadan Tiwari पीटीआई, नई दिल्ली
फ्लाइट में बड़ी रुकावटों के बीच, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइन का तुरंत लक्ष्य ऑपरेशन को नॉर्मल करना और पंक्चुएलिटी को वापस पटरी पर लाना है जो कोई आसान टारगेट नहीं है। स्टाफ को भेजे एक मैसेज में, उन्होंने यह भी माना कि एयरलाइन कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के वादे पर खरी नहीं उतर सकी। इसके लिए सीईओ ने माफी भी मांगी।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल रुकावटों से जूझ रही है और गुरुवार को 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स में देरी हुई। एल्बर्स ने कहा कि पिछले कुछ दिन इंडिगो के कई कस्टमर्स और कलीग्स के लिए मुश्किल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम हर दिन करीब 380,000 कस्टमर्स को सर्विस देते हैं और चाहते हैं कि उनमें से हर एक को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हम पिछले कुछ दिनों में उस वादे पर खरे नहीं उतर पाए और हमने इसके लिए सबके सामने माफी मांगी है।"

उनके मुताबिक, कई ऑपरेशनल मुश्किलों के जमा होने से, जिसमें छोटी-मोटी टेक्नोलॉजी की गड़बड़ियां, शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन इकोसिस्टम में ज़्यादा भीड़, और नए जारी FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों को लागू करना शामिल है, एयरलाइन के ऑपरेशन्स पर बुरा असर पड़ा है।

एयरलाइन रोजाना करीब 2,300 फ़्लाइट्स चलाती है और 3 दिसंबर को इसका ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) गिरकर 19.7 परसेंट रह गया। सीईओ ने कहा, "हमारे नेटवर्क के साइज, स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, ये रुकावटें तुरंत बड़ी हो जाती हैं और इनके लिए कई लेवल और डाइमेंशन पर दखल देने की जरूरत होती है। इसके लिए अभी बहुत काम किया जा रहा है। हमारा तुरंत का लक्ष्य अपने ऑपरेशन्स को नॉर्मल करना और आने वाले दिनों में पंक्चुएलिटी को वापस पटरी पर लाना है, जो कोई आसान टारगेट नहीं है।"

