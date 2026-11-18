इंडियो एयरलाइन ने सऊदी अरब के चार शहरों में जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। एयरलाइन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 30 नवंबर तक इन शहरों के लिए अपने ऑपरेशन्स को रद्द कर दिया है।

इंडियो एयरलाइन ने सऊदी अरब के चार शहरों के लिए जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 30 नवंबर तक रद्द करने का फैसला लिया है। एयरलाइन ने सऊदी अरब में सुरक्षा का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, एयरलाइन ने जेद्दा, मदीना, रियाद और दम्माम को जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। इससे संबंधित यात्रियों को मैसेज के जरिए इस फैसले की जानकारी दे दी है।

इंडिगो एयरलाइन की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। यमन के हूती विद्रोही लगातार इस राज्य पर निशाना साध रहे हैं। बता दें, इंडिगो एयरलाइन के पहले एयर इंडिया और आकासा एयर ने भी रियाद और दम्माम एयरपोर्ट के लिए जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को 30 नवंबर तक रोक दिया था।

इंडिगो ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी एयरलाइन ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा की। जारी बयान में कहा गया, “सऊदी अरब में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, जेद्दा, मदीना, रियाद और दम्मम से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 30 नवंबर 2026 तक रद्द कर दी गई हैं। प्रभावित यात्रियों को बुकिंग के समय दी गई संपर्क जानकारी के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। हम अपने यात्रियों को अपडेट रखने और इस दौरान हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हालात का आकलन कर रहे हैं। हमारे ग्राहकों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”