सुधर रहे हालात! Indigo की 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स भर रहीं उड़ान, लेकिन 650 कैंसल भी हुईं
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने रविवार को भी 650 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। हालांकि कंपनी आज अपनी निर्धारित लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 से ज्यादा उड़ानें संचालित कर रही है।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालात धीरे-धीरे ही सही, सुधर रहे हैं। हालांकि अभी भी कई विमान ग्राउंडेड पड़े हैं। इस बीच खबर है कि इंडिगो ने रविवार को भी 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं। फिर भी कंपनी आज अपनी निर्धारित लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है। बता दें कि इंडिगो का परिचालन संकट लगातार छठे दिन भी जारी है। शनिवार को 850 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें निरस्त हुई थीं। इसके बावजूद आज स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।
इंडिगो ने अपने बयान में बताया है कि वह 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क के पूरी तरह स्थिर हो जाने की उम्मीद कर रही है। इससे पहले 10 से 15 दिसंबर के बीच नेटवर्क के स्थिर होने की संभावना जताई गई थी। शनिवार को इंडिगो ने करीब 1500 उड़ानें संचालित कीं, जबकि लगभग 800 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्रियों को गंभीर परेशानी हुई।
इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हालिया परिचालन संबंधी समस्याओं के बाद इंडिगो यह पुष्टि करती है कि हम अपने नेटवर्क में और अधिक महत्वपूर्ण तथा स्थाई सुधार लाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। रविवार को हम 1650 से अधिक उड़ानें संचालित कर रहे हैं।
इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि हम अपने नेटवर्क में निरंतर और महत्वपूर्ण सुधार कर रहे हैं। कल (शनिवार) पहला कदम उठाया गया था और आज रद्दीकरण की संख्या कम होने के साथ-साथ ऑन-टाइम परफॉर्मेंस में भी बेहतरी दिख रही है। आज यानी 7 दिसंबर को इंडिगो 1650 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है, जो शनिवार के अंत तक घोषित 1500 उड़ानों से अधिक है। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 75% तक पहुंच गया है, जो शुक्रवार के 8.5% के ऐतिहासिक निचले स्तर से काफी बेहतर है।
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसकी रिफंड और सामान से संबंधित प्रक्रियाएं अब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों बुकिंग के लिए पूरी तरह से चालू हैं, जिससे प्रभावित यात्रियों को आश्वासन दिया गया है कि लंबित दावों और सामान संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। एयरलाइन ने अब तक के घटनाक्रम पर असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि उसे ग्राहकों को हुई दिक्कतों पर खेद है और यह संकेत दिया कि उसका परिचालन 10 दिसंबर तक स्थिर हो जाएगा