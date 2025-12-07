इंडिगो ने छठे दिन भी रद्द की 650 उड़ानें, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया का रास्ता चुना।

Top News Today 7 December 2025: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। फिर भी रविवार को भी कंपनी ने 650 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया का रास्ता चुना। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को पार्टी व्हिप के बंधन से मुक्त करने की मांग की गई है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

इंडिगो की 1600 से ज्यादा उड़ानें संचालित देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। हालांकि रविवार को भी कंपनी ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं। इसके बावजूद आज इंडिगो अपनी निर्धारित लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 से अधिक उड़ानें चला रही है। यह परिचालन संकट लगातार छठे दिन भी जारी है। शनिवार को 850 से ज्यादा और शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थीं, लेकिन आज स्थिति में स्पष्ट सुधार के संकेत दिख रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

ऑपरेशन सिंदूर में और ज्यादा कर सकते थे: राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे,लेकिन जानबूझकर संयमित और संतुलित जवाबी कार्रवाई का रास्ता चुना गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमता और अनुशासन दोनों को रेखांकित किया, जिसने बिना तनाव बढ़ाए आतंकी खतरे को बेअसर कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

पार्टी व्हिप से आजादी चाहते हैं मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को लोकसभा में निजी विधेयक पेश कर मांग की है कि अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को पार्टी व्हिप के बांधने वाले व्हिप से मुक्त किया जाए और उन्हें विधेयकों एवं प्रस्तावों पर स्वतंत्र मतदान की छूट दी जाए। दलबदल-विरोधी कानून में संशोधन के इस विधेयक पर तिवारी ने कहा कि इसका मकसद जानना है कि लोकतंत्र में प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करेगी नीतीश सरकार बिहार में निवेश को तेज करने और निवेशकों को सुरक्षा देने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (BISF) बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में भेजा जाएगा। उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने रविवार को पटना में बताया कि निवेशकों को भयमुक्त माहौल देना जरूरी है ताकि वे बेझिझक बिहार में उद्योग लगा सकें और बड़ी पूंजी निवेश कर सकें। पढ़ें पूरी खबर...