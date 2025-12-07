Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndiGo cancels 650 flights Rajnath Singh makes big statement on Operation Sindoor Read top news today
इंडिगो ने छठे दिन भी रद्द की 650 उड़ानें, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान; टॉप-5 न्यूज

इंडिगो ने छठे दिन भी रद्द की 650 उड़ानें, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया का रास्ता चुना।

Dec 07, 2025 06:46 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Top News Today 7 December 2025: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। फिर भी रविवार को भी कंपनी ने 650 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया का रास्ता चुना। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को पार्टी व्हिप के बंधन से मुक्त करने की मांग की गई है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिगो की 1600 से ज्यादा उड़ानें संचालित

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। हालांकि रविवार को भी कंपनी ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं। इसके बावजूद आज इंडिगो अपनी निर्धारित लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 से अधिक उड़ानें चला रही है। यह परिचालन संकट लगातार छठे दिन भी जारी है। शनिवार को 850 से ज्यादा और शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थीं, लेकिन आज स्थिति में स्पष्ट सुधार के संकेत दिख रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

ऑपरेशन सिंदूर में और ज्यादा कर सकते थे: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे,लेकिन जानबूझकर संयमित और संतुलित जवाबी कार्रवाई का रास्ता चुना गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमता और अनुशासन दोनों को रेखांकित किया, जिसने बिना तनाव बढ़ाए आतंकी खतरे को बेअसर कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

पार्टी व्हिप से आजादी चाहते हैं मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को लोकसभा में निजी विधेयक पेश कर मांग की है कि अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को पार्टी व्हिप के बांधने वाले व्हिप से मुक्त किया जाए और उन्हें विधेयकों एवं प्रस्तावों पर स्वतंत्र मतदान की छूट दी जाए। दलबदल-विरोधी कानून में संशोधन के इस विधेयक पर तिवारी ने कहा कि इसका मकसद जानना है कि लोकतंत्र में प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करेगी नीतीश सरकार

बिहार में निवेश को तेज करने और निवेशकों को सुरक्षा देने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (BISF) बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में भेजा जाएगा। उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने रविवार को पटना में बताया कि निवेशकों को भयमुक्त माहौल देना जरूरी है ताकि वे बेझिझक बिहार में उद्योग लगा सकें और बड़ी पूंजी निवेश कर सकें। पढ़ें पूरी खबर...

स्मृति मंधाना ने शादी रद्द करने की आधिकारिक पुष्टि की

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी रद्द होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। पिछले महीने सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज होने के बाद स्मृति ने पहली बार सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है और इस मुश्किल समय में दोनों पक्षों की निजता का सम्मान करने की अपील की है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।