IndiGo का बड़ा ऐलान, संकट में बुरी तरह प्रभावित रहे यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का ट्रैवल वाउचर

पिछले दिनों एयरलाइन कंपनी इंडिगो बड़े संकट से जूझती दिखाई दी, जब उसकी कई उड़ानों को कैंसल करना पड़ा। अब कंपनी ने बुरी तरह से प्रभावित रहे यात्रियों को दस हजार का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है।

Dec 11, 2025 02:28 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हाल ही में बड़ा संकट झेलने वाली एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि तीन से पांच दिसंबर के दौरान जो यात्री बुरी तरह से प्रभावित रहे थे, उनके लिए कंपनी दस हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर देगी। हालांकि, अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि बुरी तरह से प्रभावित यात्रियों में कौन से यात्री शामिल होंगे।

कंपनी ने एक बयान में कहा है, "इंडिगो दुख के साथ यह मानती है कि 3,4,5 दिसंबर 2025 को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर्स कई घंटों तक कुछ एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण उनमें से कई बुरी तरह प्रभावित हुए। हम ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर्स को 10,000 के ट्रैवल वाउचर देंगे।" इसमें आगे कहा गया है, "इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों में किसी भी भविष्य की इंडिगो यात्रा के लिए किया जा सकता है।"

इंडिगो ने बताया कि यह मुआवजा उस मुआवजे की राशि से अलग है, जो उसने सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार यात्रियों को देने का वादा किया था। इन यात्रियों की फ्लाइट्स उड़ान भरने के 24 घंटे के भीतर कैंसल कर दी गई थी। वह मुआवजा पांच हजार से दस हजार के बीच में था।

वहीं, सूत्रों के अनुसार, इंडिगो ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 60 फ्लाइट्स आज भी कैंसल कर दी गई हैं। हालांकि, एयरलाइन ने गुरुवार को 1,950 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की अपनी योजना की घोषणा की है। नए पायलट और क्रू ड्यूटी नियमों को लागू करने से जुड़ी प्लानिंग में गड़बड़ी के कारण सेवाओं में बड़े पैमाने पर रुकावटों के बाद डीजीसीए की नजर एयरलाइन पर बनी हुई है। सोर्स ने बताया, "इंडिगो ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 60 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं -- 32 आने वाली और 28 जाने वाली।"

इस बीच, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक पूरी रिपोर्ट जमा करने के लिए बुलाया है, जिसमें डेटा और हाल की ऑपरेशनल रुकावटों पर अपडेट शामिल होगा, और वह गुरुवार को दोपहर 3 बजे रेगुलेटर के सामने पेश होंगे। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वह गुरुवार को 1,950 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की उम्मीद कर रही है।"

एयरलाइन मौजूदा विंटर शेड्यूल के तहत अपने नेशनल और डोमेस्टिक नेटवर्क पर हर दिन 2,200 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जिसे सरकार ने पहले ही 10 प्रतिशत कम कर दिया है ताकि कैरियर को अपने ऑपरेशंस को स्थिर करने और कैंसलेशन को कम करने में मदद मिल सके, जो 5 दिसंबर को 1,600 तक पहुंच गया था। बुधवार को, इंडिगो ने तीन मुख्य एयरपोर्ट -- दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से 220 फ्लाइट्स कैंसल कीं, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 137 कैंसलेशन हुए।

इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने बुधवार को 10 दिनों में पहली बार इस संकट के बारे में बात की, अराजकता के लिए माफी मांगी और बड़े पैमाने पर रुकावटों के लिए आंतरिक और बाहरी अप्रत्याशित घटनाओं के कॉम्बिनेशन को जिम्मेदार ठहराया। मेहता ने कहा, "इनमें मामूली तकनीकी गड़बड़ियां, विंटर सीजन की शुरुआत से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम की स्थिति, एविएशन सिस्टम में बढ़ती भीड़ और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग नियमों के तहत लागू करना/और ऑपरेशन शामिल हैं।"

