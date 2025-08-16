IndiGo Airbus A321 tail struck runway during low altitude go landing Mumbai airport मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से हो गया टच, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndiGo Airbus A321 tail struck runway during low altitude go landing Mumbai airport

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से हो गया टच

रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान कम ऊंचाई पर गो-अराउंड करते समय इंडिगो के एयरबस A321 का टेल रनवे से टकरा गया था। अधिकारी ने कहा, 'हम इस घटना की जांच करेंगे। इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:21 PM
share Share
Follow Us on
मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से हो गया टच

मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टच हो गया। हालांकि, गनीमत रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इस घटना की जांच करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान कम ऊंचाई पर गो-अराउंड करते समय इंडिगो के एयरबस A321 का टेल रनवे से टकरा गया था। डीजीसीए के सीनियर अधिकारी ने कहा, 'हम इस घटना की जांच करेंगे। इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।'

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी ज्योति, जांच में ठोस सबूत; 2500 पेज की चार्जशीट

अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से मुंबई की यह फ्लाइट है। 6E 1060 का शनिवार को सुबह 3:06 बजे रनवे 27 पर लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक हुआ। शुरुआती तौर पर मालूम होता है कि यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि यात्रियों या चालक दल के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।

मौसम की खराब के कारण बिगड़ी स्थिति

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, '16 अगस्त को मुंबई में मौसम की खराब स्थिति के कारण यह घटना हुआ। इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया, जब वह कम ऊंचाई पर गो-अराउंड कर रहा था। इसके बाद विमान ने दूसरा प्रयास किया और सुरक्षित रूप से उतर गया। प्रोटोकॉल के अनुसार, विमान को आवश्यक जांच/मरम्मत और नियामक मंजूरी से गुजरना होगा, जिसके बाद यह फिर से ऑपरेशन शुरू करेगा।' उन्होंने कहा कि इंडिगो में हमारे ग्राहकों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस घटना के कारण हमारे ऑपरेशन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

Maharashtra News Rrb Mumbai
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।