मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से हो गया टच

रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान कम ऊंचाई पर गो-अराउंड करते समय इंडिगो के एयरबस A321 का टेल रनवे से टकरा गया था। अधिकारी ने कहा, 'हम इस घटना की जांच करेंगे। इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।'

मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टच हो गया। हालांकि, गनीमत रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इस घटना की जांच करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान कम ऊंचाई पर गो-अराउंड करते समय इंडिगो के एयरबस A321 का टेल रनवे से टकरा गया था। डीजीसीए के सीनियर अधिकारी ने कहा, 'हम इस घटना की जांच करेंगे। इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।'

अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से मुंबई की यह फ्लाइट है। 6E 1060 का शनिवार को सुबह 3:06 बजे रनवे 27 पर लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक हुआ। शुरुआती तौर पर मालूम होता है कि यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि यात्रियों या चालक दल के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।