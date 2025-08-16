मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से हो गया टच
मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टच हो गया। हालांकि, गनीमत रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इस घटना की जांच करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान कम ऊंचाई पर गो-अराउंड करते समय इंडिगो के एयरबस A321 का टेल रनवे से टकरा गया था। डीजीसीए के सीनियर अधिकारी ने कहा, 'हम इस घटना की जांच करेंगे। इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।'
अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से मुंबई की यह फ्लाइट है। 6E 1060 का शनिवार को सुबह 3:06 बजे रनवे 27 पर लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक हुआ। शुरुआती तौर पर मालूम होता है कि यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि यात्रियों या चालक दल के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।
मौसम की खराब के कारण बिगड़ी स्थिति
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, '16 अगस्त को मुंबई में मौसम की खराब स्थिति के कारण यह घटना हुआ। इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया, जब वह कम ऊंचाई पर गो-अराउंड कर रहा था। इसके बाद विमान ने दूसरा प्रयास किया और सुरक्षित रूप से उतर गया। प्रोटोकॉल के अनुसार, विमान को आवश्यक जांच/मरम्मत और नियामक मंजूरी से गुजरना होगा, जिसके बाद यह फिर से ऑपरेशन शुरू करेगा।' उन्होंने कहा कि इंडिगो में हमारे ग्राहकों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस घटना के कारण हमारे ऑपरेशन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।