भारत-अमेरिका में जल्द होगी ट्रेड डील, मोदी और ट्रंप ने अपने-अपने अधिकारियों को दिए निर्देश

अमेरिका के द्वारा भारत को लेकर कुछ आलोचनात्मक बयानबाजी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के रिश्ते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप और मोदी दोनों व्यक्तिगत स्तर पर वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं।

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर सकारात्मक प्रगति के संकेत मिले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने-अपने देशों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आने वाले हफ्तों में वार्ता को सफल नतीजे तक पहुंचाया जाए। ट्रंप के बयान के बाद संभावना है कि भारत का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह अमेरिका रवाना होगा। यह दल व्यापार बाधाओं पर चर्चा करेगा और ऐसा समझौता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा जो दोनों देशों के लिए एक जैसी स्थिति पैदा करे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र पीएम मोदी से आने वाले हफ्तों में बातचीत करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के लिए यह वार्ता सफल निष्कर्ष तक पहुंचेगी।”

राष्ट्रपति ट्रंप का बयान यह भी दर्शाता है कि अमेरिका से भारत को निशाना बनाकर आने वाली आलोचना वाली आवाजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि अमेरिकी नेता ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि बातचीत फिर से पटरी पर आए और दोनों स्वाभाविक सहयोगी अपनी-अपनी राह पर वापस लौटें। इसी तरह, प्रधानमंत्री मोदी भी अपने अधिकारियों को व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने का निर्देश दे रहे हैं।

अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल 17-18 सितंबर को भारत आएगा। इस दौरान 6 P8I पनडुब्बी रोधी विमान को लेकर भारतीय चिंताओं को दूर किया जाएगा। इसी महीने दोनों देश 113 GE-404 विमान इंजन खरीद समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जो तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमान को शक्ति देंगे।