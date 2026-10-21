भारत-अमेरिका ट्रेड डील के काफी नजदीक, ट्रंप बोले- काफी अलग होंगे ये समझौते
इस महीने की शुरुआत में पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते के बारीक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मिल्वौकी और वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की थी।
India-US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौता करने के काफी करीब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहले के समझौतों से काफी अलग होगा। मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं। हम भी समझौता करने जा रहे हैं। हां, हम काफी करीब हैं।"
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "यह हमारे द्वारा पहले किए गए समझौतों से काफी अलग तरह का समझौता होगा।" ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस महीने की शुरुआत में पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते के बारीक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मिल्वौकी और वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की थी।
भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिका में टैरिफ से जुड़ी स्थितियों में बदलाव के कारण इस समझौते पर फिर से बातचीत हो रही है।
तेल रिफाइनरी के क्षेत्र में महाशक्ति है भारत: रूबियो
वहीं, रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद भारत को तेल रिफाइनरी के क्षेत्र में महाशक्ति बताया। उन्होंने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कहा, भारत ने बार-बार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की इच्छा जताई। इस दिशा में प्रगति है। उन्होंने कहा कि हम भी भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अच्छा स्रोत बन सकते हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा-रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने भारत से ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने व अमेरिकी तकनीक खरीदने की अपील की है।
रूबियो ने बुधवार को जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा, अमेरिकी दल वेनेजुएला में तेल उत्पादन को लेकर रिलायंस के साथ चर्चा करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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