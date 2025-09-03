India-US Relation Updates When will India-us relation improve Piyush Goyal gave date amid tariff war अमेरिका से कब सुधरेंगे भारत के संबंध? टैरिफ वार के बीच पीयूष गोयल ने बताई तारीख, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia-US Relation Updates When will India-us relation improve Piyush Goyal gave date amid tariff war

अमेरिका से कब सुधरेंगे भारत के संबंध? टैरिफ वार के बीच पीयूष गोयल ने बताई तारीख

India-US Relation Updates:  गोयल ने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दरवाजे बंद करना नहीं है, बल्कि लचीली सप्लाई चेन बनाना है ताकि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता न रहे। 

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 07:37 AM
share Share
Follow Us on
अमेरिका से कब सुधरेंगे भारत के संबंध? टैरिफ वार के बीच पीयूष गोयल ने बताई तारीख

India-US Relation Latest Updates: अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने से बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) इस साल नवंबर तक हो सकता है। गोयल ने सालाना ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे विश्वास है कि हालात जल्द पटरी पर लौटेंगे और नवंबर तक हम द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर लेंगे, जैसा कि फरवरी में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी।”

उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ BTA के लिए निरंतर संवाद में है। हालांकि, 25 अगस्त को होने वाली वार्ता से पहले अमेरिकी प्रतिनिधियों की दिल्ली यात्रा टल जाने के बाद अब तक किसी नए दौर की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक, भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाना वार्ता बहाल करने की अहम शर्त है।

ट्रंप का बयान

गोयल की टिप्पणी से एक दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि भारत ने अब शून्य टैरिफ लगाने की पेशकश की है, लेकिन यह बहुत देर हो गई। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को पूरी तरह एकतरफा बताते हुए भारत पर रूस से अधिक तेल और रक्षा सामान खरीदने और अमेरिका से कम खरीदारी का आरोप लगाया।

गोयल ने कहा कि मौजूदा दौर अस्थिरता और उतार-चढ़ाव से भरा है, लेकिन इसे “आधा भरा गिलास” समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार, वैश्विक अस्थिरता भी नए अवसर लेकर आती है और भारत सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्यरत है।

भारत-चीन संबंध

गोयल ने कहा कि भारत-चीन संबंध सीमा विवाद सुलझने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “गलवान में जो समस्या हुई थी, उससे रिश्तों में रुकावट आई थी। जैसे-जैसे सीमा संबंधी मुद्दे हल हो रहे हैं, रिश्ते सामान्य होना स्वाभाविक है।”

आत्मनिर्भर भारत और निवेश

गोयल ने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दरवाजे बंद करना नहीं है, बल्कि लचीली सप्लाई चेन बनाना है ताकि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता न रहे। उन्होंने ड्रोन, सेमीकंडक्टर और सीआरजीओ स्टील जैसे क्षेत्रों में निर्माण को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया।

Donald Trump Narendra Modi India US trade deal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।