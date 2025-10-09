भारत-ब्रिटेन एफटीए से MSME को बढ़ावा, अस्थिर दुनिया में आएगी स्थिरता; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों ने व्यापार, संस्कृति तथा खेल क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों ने व्यापार, संस्कृति तथा खेल क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी और स्टार्मर ने 'विजन 2030' रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की। यह रोडमैप जुलाई 2024 में हस्ताक्षरित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अनुरूप तैयार की गई दस वर्षीय रणनीतिक रूपरेखा है, जिससे नए निवेश, निर्यात वृद्धि, ब्रिटेन में 2200 से ज्यादा रोजगार सृजन तथा भारत में आयातित ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कमी की अपेक्षा है। नेताओं के संवाद में व्यापार-निवेश, रक्षा-सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें….

ब्रिटेन से भारत को मिलेंगी एडवांस्ड मिसाइलें मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ताथा ब्रिटेन ने 468 मिलियन डॉलर (लगभग 3884 करोड़ रुपये) मूल्य की रक्षा साझेदारी को मंजूरी दी। इस समझौते के अनुसार, ब्रिटेन भारतीय सेना को हल्के वजन वाली बहुउद्देश्यीय मिसाइलें (लाइटवेट मल्टी-रोल मिसाइल्स) मुहैया कराएगा। ये मिसाइलें फ्रांसीसी फर्म थेल्स द्वारा तैयार की जाएंगी... पढ़ें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट के 'जूताकांड' पर सीजेआई ने पहली बार तोड़ी चुप्पी सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर द्वारा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद लंबे समय तक चुप रहने वाले सीजेआई गवई ने आखिरकार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस 'जूताकांड' के बारे में कहा कि यह वाकया मुझे अंदर तक हिला गया। हमले पर बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि सोमवार को जो कुछ घटित हुआ, उसने न केवल मेरे सम्मानित सहकर्मियों को, बल्कि मुझे भी स्तब्ध कर दिया। अब यह हमारे जीवन का एक भूला-बिसरा पन्ना बन चुका है... पढ़ें पूरी खबर

ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो गाजा शांति सौदा मुश्किल होता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार मौजूद होते, तो गाजा पट्टी में शांति समझौते की कोई गुंजाइश ही न बचती। दरअसल, फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार विकसित करने की दहलीज पर पहुंच चुका था। उनका मत था कि ऐसी स्थिति में गाजा की शांति प्रक्रिया पूरी तरह ध्वस्त हो जाती... पढ़ें पूरी खबर