भारत-ब्रिटेन एफटीए से MSME को बढ़ावा, अस्थिर दुनिया में आएगी स्थिरता; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

Hindi NewsIndia NewsIndia-UK FTA will boost MSME and bring stability to an unstable world read top 5 news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों ने व्यापार, संस्कृति तथा खेल क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:00 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों ने व्यापार, संस्कृति तथा खेल क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी और स्टार्मर ने 'विजन 2030' रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की। यह रोडमैप जुलाई 2024 में हस्ताक्षरित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अनुरूप तैयार की गई दस वर्षीय रणनीतिक रूपरेखा है, जिससे नए निवेश, निर्यात वृद्धि, ब्रिटेन में 2200 से ज्यादा रोजगार सृजन तथा भारत में आयातित ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कमी की अपेक्षा है। नेताओं के संवाद में व्यापार-निवेश, रक्षा-सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें….

-पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बैठक आयोजित की। दोनों नेताओं ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और खेल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को गति देगा तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करेगा। साथ ही, उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य 2030 से पहले पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया। मोदी ब्रिटिश पीएम के साथ प्रमुख कंपनियों के सीईओ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे... पढ़ें पूरी खबर

  • ब्रिटेन से भारत को मिलेंगी एडवांस्ड मिसाइलें

मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ताथा ब्रिटेन ने 468 मिलियन डॉलर (लगभग 3884 करोड़ रुपये) मूल्य की रक्षा साझेदारी को मंजूरी दी। इस समझौते के अनुसार, ब्रिटेन भारतीय सेना को हल्के वजन वाली बहुउद्देश्यीय मिसाइलें (लाइटवेट मल्टी-रोल मिसाइल्स) मुहैया कराएगा। ये मिसाइलें फ्रांसीसी फर्म थेल्स द्वारा तैयार की जाएंगी... पढ़ें पूरी खबर

  • सुप्रीम कोर्ट के 'जूताकांड' पर सीजेआई ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर द्वारा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद लंबे समय तक चुप रहने वाले सीजेआई गवई ने आखिरकार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस 'जूताकांड' के बारे में कहा कि यह वाकया मुझे अंदर तक हिला गया। हमले पर बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि सोमवार को जो कुछ घटित हुआ, उसने न केवल मेरे सम्मानित सहकर्मियों को, बल्कि मुझे भी स्तब्ध कर दिया। अब यह हमारे जीवन का एक भूला-बिसरा पन्ना बन चुका है... पढ़ें पूरी खबर

  • ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो गाजा शांति सौदा मुश्किल होता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार मौजूद होते, तो गाजा पट्टी में शांति समझौते की कोई गुंजाइश ही न बचती। दरअसल, फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार विकसित करने की दहलीज पर पहुंच चुका था। उनका मत था कि ऐसी स्थिति में गाजा की शांति प्रक्रिया पूरी तरह ध्वस्त हो जाती... पढ़ें पूरी खबर

  • गाजा में शांति लेकिन तीसरे मोर्चे पर युद्ध का खतरा मंडराया

दो वर्षों से विनाश सह रहे गाजा में शांति की शुरुआत हो चुकी। एक सप्ताह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20-सूत्री योजना के प्रथम चरण पर हमास ने रजामंदी दे दी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही इस योजना का समर्थन कर चुके हैं। इससे गाजा पट्टी में बहाल हो गई है। हालांकि, वैश्विक पटल पर तीसरे मोर्चे पर नई टकराव की आहट सुनाई देने लगी है... पढ़ें पूरी खबर

