वेनेजुएला पर हमले के बाद भारत की पहली प्रतिक्रिया, अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा वेनेजुएला में रहने वाले भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है।
वेनेजुएला में अमेरिका के हमले और पत्नी सहित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला के हालात को देखते हुए वहां की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि शनिवार तड़के काराकस में बड़े पैमाने पर किए गए अमेरिकी हमलों के दौरान मादुरो को पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल अमेरिकी युद्धपोत पर हैं और उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
भारत की एडवाइजरी में क्या है
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ‘जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।’ वेनेजुएला में लगभग 50 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं।
अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। रूस और चीन सहित कई प्रमुख देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन की आलोचना की है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े गिरोहों को समर्थन देने के आरोपों में मुकदमे का सामना करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का कर दिया ऐलान
वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वेनेजुएला में सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण होने तक अमेरिका उस देश का प्रशासन संभालेगा। भारत ने अभी तक अमेरिका के इस अभियान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने अमेरिका के इस अभियान की निंदा की है। उन्होंने इसे आतंकवादी घटना बताया है।
एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयन ने कहा कि यह एक साम्राज्यवादी हमला है। उन्होंने कहा कि यह हमला एक दुष्ट राज्य के शातिर प्रशासन को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ को थोपने के लिए यह ग्लोबल साउथ में आशांति औऱ अस्थिरता पैदा कर रहा है। विजयन ने कहा कि कि वैश्विक समुदाय को इकट्ठे होकर इस तरह के हमले की निंदा करनी चाहिए।