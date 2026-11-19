आने वाले पांच दशकों में भी भारत एक हिंदु बहुल राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करके रखेगा। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक इस समय में भारतीय आबादी में हिंदुओं के प्रतिशत में गिरावट होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ेगी।

आने वाले समय में विश्व की जनसंख्या किस तरीके से और धार्मिक रूप से किस हिसाब से बढ़ेगी इसको लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में भारत की जनसंख्या को लेकर भी संभावना जताई गई है। इसके मुताबिक, भारत 2070 तक हिंदु बहुसंख्यक देश बना रहेगा, लेकिन देश की जनसंख्या के प्रतिशत में इनके हिस्से में गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ इन पांच दशकों में मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ेगी। 2070 तक तेज वृद्धि दर के साथ बढ़ते हुए भारतीय मुस्लिम आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होगी। उस वक्त तक भारत से आगे केवल पाकिस्तान होगा। फिलहाल भारत मुस्लिम आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। पहले पर इंडोनेशिया, जबकि दूसरे पर पाकिस्तान है।

प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली धार्मिक आबादी मुस्लिमों की ही है। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा इसाई हैं। लेकिन आने वाले 9 सालों में ही यह हालात बदल जाएंगे। इस्लाम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी द्वारा स्वीकार किया जाने वाला धर्म बन जाएगा।

भारत में तेजी के साथ बढ़ेगी मुस्लिमों की आबादी इस रिसर्च के मुताबिक भारत की मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में तेजी के साथ बढ़ेगी। रिसर्च में 2020 को बेस ईयर माना गया है। 2020 में मुस्लिमों की अनुमानित जनसंख्या करीब 21.3 करोड़ थी। अनुमान के मुताबिक 2070 तक यह बढ़कर करीब 34.4 करोड़ हो जाएगी। इस जनसंख्या वृद्धि के साथ हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर होगा। उस वक्त इसके आगे केवल पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में 2070 तक अनुमान के मुताबिक 46.1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी के होने का अनुमान है।

बीबीसी से बात करते हुए प्यू रिसर्च सेंटर की स्टेफनी क्रेमर ने बताया दुनिया में इस समय मुस्लिम युवा आबादी की प्रजनन दर अधिक है। ऐसे में आने वाले समय में इनकी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ेगी। हालांकि, पहले की तुलना में यह काफी कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी यह अन्य धर्मों की तुलना में ज्यादा है।

भारत के बारे में बात करते हुए क्रेमर ने बताया कि हिंदुओं की प्रजनन दर पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुकी है। ऐसे में जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होगी। दूसरी तरफ मुस्लिमों की प्रजनन दर अगले दो दशक तक रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर बनी रहेगी। इससे इनकी जनसंख्या तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। बता दें, 'रिप्लेसमेंट लेवल' वह दर है जिस पर नए जन्मों की संख्या इतनी होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आबादी स्थिर बनी रहे।