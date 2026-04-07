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वियतनाम जाने वाले भारतीय हो जाएं अलर्ट, हर जगह नहीं हो पाएगी वीजा फ्री एंट्री

Apr 07, 2026 10:33 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय दूतावास ने कहा है कि अगर वियतनाम यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाए, तो तुरंत पुलिस में शिकायत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का पासपोर्ट खो गया है, तो भारतीय दूतावास की कोशिश होती है कि उसी दिन इमरजेंसी सर्टिफिकेट या जरूरी दस्तावेज जारी कर दिए जाएं।

वियतनाम जाने वाले भारतीय हो जाएं अलर्ट, हर जगह नहीं हो पाएगी वीजा फ्री एंट्री

अगर आप वियतनाम जाने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वीजा फ्री एंट्री वाले Phu Quoc Island और पासपोर्ट खोने के संबंध में यात्रियों को अलर्ट किया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय वीजा फ्री एंट्री सिर्फ आईलैंड में ही ले सकते हैं। वहीं, वियतनाम के शहरों में जाने के लिए खास वीजा लेना जरूरी होगा।

एडवाइजरी में बताए नियम

हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने लिखा, 'Phu Quoc Island भारतीयों समेत कुछ विदेशियों को वीजा फ्री एंट्री देता है। जिसमें कुछ शर्तें होती हैं। यह छूट सिर्फ Phu Quoc Island में यात्रा करने और रहने तक सीमित है। इसके जरिए वियतनाम मेनलैंड में एंट्री की अनुमति नहीं है।'

आगे कहा गया, 'हालांकि, कुछ अचानक बने हालात जैसे मेडिकल इमरजेंसी और फ्लाइट में देरी आदि परेशानियों के चलते भारतीयों को इलाज के लिए, आगे की यात्रा या किसी अन्य सहयोग के लिए Ho Chi Minh या Hanoi जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के पास वियतनाम मेनलैंड में एंट्री के लिए वीजा नहीं है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है...।'

वीजा लेने की सलाह

इसमें कहा गया है कि भले ही भारतीय सिर्फ फु कोक की यात्रा मन बना रहे हैं, फिर भी वह वियतनाम का वीजा ले लें। दूतावास ने बताया है कि वियतनाम मेनलैंड का वीजा नहीं लेने के चलते यात्रियों को इमीग्रेशन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पासपोर्ट खोने पर भी किया आगाह

भारतीय दूतावास ने कहा है कि अगर वियतनाम यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाए, तो तुरंत पुलिस में शिकायत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का पासपोर्ट खो गया है, तो भारतीय दूतावास की कोशिश होती है कि उसी दिन इमरजेंसी सर्टिफिकेट या जरूरी दस्तावेज जारी कर दिए जाएं।

आगे बताया कि भारतीय दूतावास की तरफ से दस्तावेज जारी करने के बाद भी वियतनाम के अधिकारियों के पास प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। साथ ही कहा गया कि कभी समय ज्यादा भी लग सकता है और इस दौरान यात्रियों को वियतनाम में ही रहना पड़ सकता है।

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दूतावास ने भारतीय यात्रियों से कहा है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कॉपी को दूतावास के कार्यालय में जमा करना जरूरी है, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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