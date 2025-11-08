Hindustan Hindi News
रूसी सेना में धड़ल्ले से हो रही भारतीयों की भर्ती, सरकार बोली- तुरंत कार्यमुक्त किया जाए

संक्षेप: भारत सरकार ने कहा है कि कम से कम 44 भारतीय अब भी रूस की सेना में सेवारत हैं। सरकार ने मॉस्को से आग्रह किया है कि उन्हें तत्काल सेवामुक्क कर दिया जाए और आगे इस तरह की भर्ती ना की जाए।

Sat, 8 Nov 2025 08:53 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
भारत की तमाम आपत्ति के बाद भी रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती रुकी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी रूस की सेना में कम से कम 44 भारतीय काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने रूस से उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने इस मामले को मॉस्को के साथ उठाया है और उनसे रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकने का आग्रह किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘पिछले कुछ महीनों में, हमें कई भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में भर्ती होने की सूचना मिली है।’ उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘‘हमारी जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 44 भारतीय नागरिक रूस की सेना में सेवारत हैं।’ भारतीय अधिकारियों ने सितंबर में कहा था कि रूसी सेना में 27 भारतीय सेवारत हैं।

जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले को रूसी अधिकारियों के साथ उठाया है और उनसे भारतीयों को ‘जल्द से जल्द कार्यमुक्त करने और इस प्रथा को समाप्त करने’ का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम रूसी पक्ष के संपर्क में हैं। हम इन लोगों के परिवारों के भी संपर्क में हैं और उन्हें मामले की जानकारी दे रहे हैं।’’

ऐसी खबरें आई हैं कि छात्र और व्यावसायिक वीजा पर कुछ भारतीयों को यूक्रेन में युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर तैनात रूसी सैन्य इकाइयों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है। भारत बार-बार रूस से रूसी सैन्य इकाइयों में रसोइये और सहायक जैसे सहायक कर्मचारियों के रूप में कार्यरत सभी भारतीयों को छोड़ने का अनुरोध करता रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पिछले साल अपनी रूस यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया था। जायसवाल ने भारतीयों से रूसी सेना में सेवा करने के प्रस्तावों से दूर रहने का आह्वान किया क्योंकि ये ‘जान के लिए खतरा’ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने यह कई बार कहा है। हमारे बार-बार याद दिलाने के बावजूद, लोगों की भर्ती हो रही है। अगर कोई ऐसा करना चाहता है, तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि इन नौकरियों के लिए आवेदन करने के बाद आपको इन खतरों के बारे में पता होना चाहिए।’’

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए भारतीयों की संख्या अब लगभग 170 है। रूसी अधिकारियों ने 96 लोगों को कार्यमुक्त कर दिया है, जबकि 16 अन्य को लापता घोषित किया गया है। यूक्रेन में संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए कम से कम 12 भारतीय मारे गए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War Indian Army
