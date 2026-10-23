UAE में जीती थी 240 करोड़ रुपये की लॉटरी, एक साल बाद कैसी जिंदगी जी रहे हैं भारत के अनिल कुमार
UAE में 240 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने वाले अनिल कुमार बोला की जिंदगी एकदम से बदल चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो उत्साह शुरू में था, वैसा उत्साह अब नहीं है।
यूएई में 100 मिलयन दिरहम यानी करीब 240 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने वाले तेलंगाना के रहने वाले अनिल कुमार बोला का जीवन एकदम से बदल गया है। अक्टूबर 2025 में उन्होंने इतनी बड़ रकम जीती थी। इसके बाद उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से इस बड़ी रकम का इस्तेमाल किया और आज उनकी विदेश में अच्छी खासी संपत्ति है। इसके अलावा उन्होंने अपने माता-पिता के अधूरे सपनों को भी एक झटके में पूरा कर दिया।
29 साल के इंजीनियर अनिल कुमार बोला ने भारत और यूएई में जमीन खरीद। अपने भाई और खुद के लिए शानदार कार खरीदी। वहीं अनपे मां को सोने के गहने दिलवाए। अनिल कुमार ने बताया कि उनके पिता को जैविक खेती करने का शौक है और इसलिए उनके लिए जमीन खरीदी है।
कैसे अचनाक बदल गई जिंदगी
जिंदगी में कम क्या हो किसी को पता नहीं है। अनिल कुमार भी पढ़ाई करने के बाद काम की तलाश में यूएई चले गए। परिवार के लिए ही उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी लॉटरी जीतने के बाद उनका जीवन बदल गया और उन्हें अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका भी मिल गया जो कि किसी भी संपत्ति से अधिक है।
पिछले एक साल के अनुभवों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे अपनों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। वरना बिना अपनों को विदेश की जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एक साल में जिंदगी बहुत बदली है। लॉरी ने मेरी इच्छाएं पूरी कर दी हैं।
बोला ने बताया कि इन 12 महीनों में मुझे आजादी से जीने का मौका मिला। इसके अलावा किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है। हाल ही में आईफोन 17 खरीदा। इसके अलावा कम से कम पांच कीमती घड़ियां खरीदी हैं। इसके साथ ही परिवार के लोगों की भी जमकर मदद की है। उन्होंने कहा,मेरी मां को गहने पहनने का शौक हो तो उनके लिए एक साथ गहने खरीद दिए।
उन्होंने कहा, परिवार की खुशी में ही मेरी भी खुशी है। मैं उनके लिए जो भी कर पाया, वही मेरे लिए मायने रखता है। उन्होंने कहा, शुरुआत में पैसे को लेकर जितना उत्साह था, अब वैसा नहीं है। हम लोगों ने खूब घूमा। बाली गए, थाइलैंड, ऐम्सटर्डम और बहुत जगहों पर परिवार को भी घुमाया। अब हम लोग बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं जिससे कि आगे भी पैसे आने का सोर्स बन सके। उन्होंने अबू धाबी और दुबाई में एयरपोर्ट के पास भी संपत्ति खरीदी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें