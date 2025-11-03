विश्व विजेता बनी 'हरमनप्रीत कौर की सेना', प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्डकप के फाइनल में हराकर इतिहास रच दिया है। पहली बार विश्व विजेता बनी भारतीय टीम के इस जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया की इस जीत को भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा करार दिया। उन्होंने लिखा, "आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।"