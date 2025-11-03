Hindi NewsIndia NewsIndian women cricket team became world champion Prime Minister Modi congratulated
विश्व विजेता बनी 'हरमनप्रीत कौर की सेना', प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई
संक्षेप: भारतीय टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल को जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कप्तान हरमनप्रीत की टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है।
Mon, 3 Nov 2025 12:35 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्डकप के फाइनल में हराकर इतिहास रच दिया है। पहली बार विश्व विजेता बनी भारतीय टीम के इस जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया की इस जीत को भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा करार दिया। उन्होंने लिखा, "आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।"
