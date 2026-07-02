जापान की 'निंजा टेक्नोलॉजी' से और खतरनाक बनेंगे भारतीय युद्धपोत, जानें क्या है यूनिकॉर्न मास्ट

भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ात हुए अपनी पहली संयुक्त रक्षा सह-विकास परियोजना यूनिकॉर्न को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। आइये जानते हैं कि यूनिकॉर्न क्या है...

भारत और जापान ने अपनी पहली संयुक्त रक्षा सह-विकास परियोजना 'यूनिकॉर्न' (Unified Complex Radio Antenna/NORA-50 Integration Mast) की औपचारिक घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने इस परियोजना को दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी में एक 'नया अध्याय' करार दिया है। नई दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ संयुक्त मीडिया इंटरैक्शन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह परियोजना न केवल हमारी रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का संयुक्त विकास करेंगे।

यूनिकॉर्न मास्ट क्या है? दरअसल, पारंपरिक युद्धपोतों पर लगे खुले मस्तूलों की जगह यूनिकॉर्न एक ही रडार गुंबद (रेडोम) में कई एंटेना को समेकित कर देता है। इससे जहाज का रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) कम हो जाता है, जिसे 'निंजा तकनीक' के रूप में भी जाना जा रहा है। इस प्रणाली में सामरिक डेटा लिंक, TACAN (Tactical Air Navigation), संचार प्रणाली, IFF (Identify Friend or Foe) और ESM (Electronic Support Measures) के एंटेना शामिल हैं। सभी उपकरणों को एक कम-आरसीएस वाले रेडोम में बंद करने से दुश्मन के लिए जहाज को पहचानना और वर्गीकृत करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

जापान में पहले से है तैनात यूनिकॉर्न को जापान की तीन प्रमुख कंपनियों ( NEC Corporation, Sampa Kogyo KK और Yokohama Rubber Company Limited ) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह वर्तमान में जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के अत्याधुनिक Mogami-Class स्टील्थ फ्रिगेट्स पर लगा हुआ है। जापान ने इनमें से 12 फ्रिगेट्स का निर्माण पूरा कर लिया है और 12 और उन्नत संस्करणों का ऑर्डर दिया गया है।

भारत-जापान समझौता भारत में इस प्रणाली का सह-उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) करेगा। जापान उन्नत डिजाइन और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि भारत एकीकरण और विनिर्माण का कार्य संभालेगा। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल से पूरी तरह मेल खाता है। यह सह-विकास समझौता नवंबर 2024 में टोक्यो में हस्ताक्षरित कार्यान्वयन ज्ञापन के आधार पर आगे बढ़ा है। मूल राजनीतिक स्वीकृति सितंबर 2022 में दूसरी भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में मिली थी। इसके साथ ही भारत जापान से रक्षा प्रौद्योगिकी हासिल करने वाला दूसरा एशियाई देश बन गया है। इससे पहले नवंबर 2023 में फिलीपींस को जापान ने हवाई निगरानी रडार निर्यात किए थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का पहला बड़ा रक्षा निर्यात था।

चीन के लिए बड़ी चुनौती पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में यूनिकॉर्न की स्टील्थ क्षमता खासतौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन की पीएलए नौसेना और तटरक्षक बल के ISR नेटवर्क युद्धपोतों के रडार फिंगरप्रिंट पर निर्भर हैं। Mogami-class फ्रिगेट्स पहले ही पारंपरिक फ्रिगेट्स की तुलना में आधे रडार क्रॉस-सेक्शन वाले बन चुके हैं। यूनिकॉर्न अब अंतिम बचा हुआ बड़ा रडार सिग्नेचर भी समाप्त कर देता है, जिससे चीन के वर्षों के प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं।