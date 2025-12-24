Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndian vlogger detained 15 hours in China over stand on Arunachal Pradesh
अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने पर यूट्यूबर के साथ चीन में बदसलूकी, 15 घंटे हिरासत में रखा

अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताने पर यूट्यूबर के साथ चीन में बदसलूकी, 15 घंटे हिरासत में रखा

संक्षेप:

ब्लॉगर ने दावा किया कि उसे 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया जहां उसे सिर्फ एक बार पानी पीने को दिया गया। इस दौरान उसका मोबाइल और अन्य चीजें भी जब्त कर ली गई थीं। उसने बताया कि हताहत होकर रोने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा।

Dec 24, 2025 04:19 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
एक इंडियन ब्लॉगर ने हाल ही में यह दावा किया है कि उसे अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने के लिए चीन में करीब 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया। 'ऑन रोड इंडियन’ नाम के चैनल से वीडियो शेयर करने वाले ब्लॉगर ने दावा किया कि चीन में इमिग्रेशन सेंटर पर उसके साथ बदसलूकी हुई और हताश होकर रोने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा।

ट्रैवल ब्लॉगर ने एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई है। कथित तौर पर घटना बीते 16 नवंबर की है। वीडियो में उसने बताया कि कैसे एक छोटे से बयान की वजह से उसके साथ घंटों तक पूछताछ हुई। उसने बताया कि पहले तो अधिकारियों ने उससे रूटीन सवाल पूछे और शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक उनलोगों ने उसे डिटेंशन प्वाइंट भेज दिया।

शख्स ने बताया कि डिटेंशन प्वाइंट पर जब दो घंटे बाद भी कोई अधिकारी नहीं आया तो वह परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद कुछ चाइनीज ऑफिसर्स उसे एक रूम में ले गए जहां उसका फोन कैमरा सब छीन लिया गया और खाना मांगने पर खाना भी नहीं दिया गया। वहीं इंडियन एंबेसी में फोन करने भी नहीं दिया गया।

मैंने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड लिया था…

शख्स ने दावा कि उसे कई घंटे तक खाना नहीं दिया गया जिसके बाद हताश होकर वह रोने लगा। उसने वीडियो में कहा, “मैंने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड लिया था। मैंने लिखा था कि अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है।… मुझे लगा था कि मैं कभी भारत नहीं लौट पाऊंगा। मैने उनसे मिन्नतें की।"

ब्लॉगर ने आगे कहा, “मैं चाहूंगा कि ये वीडियो चाइनीज एंबेसी और इंडियन एंबेसी तक पहुंचे और मेरी मदद करें। हम लोग छोटे लोग हैं। शख्स ने अपने कैप्शन में यह भी लिखा कि उसका किसी पॉलिटिकल एजेंडा से कोई लेना-देना नहीं है।

