गांवों में भी कम बच्चे पैदा करने लगे लोग, 'हम दो और हमारे दो' से नहीं बढ़ रहे आगे

भारत के सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी अब लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। 'हम दो और हमारे दो' की नीति पर चलते हुए गांवों में कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट- टीएफआर) पहली बार प्रति महिला 2.1 बच्चों के आंकड़े तक गिर गई है। औसतन एक महिला सिर्फ दो बच्चे को ही जन्म दे रही है। यह वह जनसांख्यिकीय सीमा है, जिस पर जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होती है, ताकि जनसंख्या का स्तर स्थिर बना रहे। इससे यह भी पता चला कि देश में कुल प्रजनन दर पहली बार 2 से नीचे 1.9 पर आ गई है। 2023 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई है। इससे यह पता चला है कि देश में मृत्यु दर महामारी से ठीक पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है।

गांवों में प्रजनन दर में गिरावट को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे पता चलता है कि अब ग्रामीण भारत को वैश्विक जनसांख्यिकीय रुझानों के अनुरूप ला दिया है। यदि प्रजनन दर इसी स्तर पर कायम रहती है तो ग्रामीण आादी बढ़ने के बजाए आखिरकार स्थिर हो जाएगी। ग्रामीण प्रजनन दर 2020 से 2022 तक 2.2 पर स्थिर रही, जिसके बाद 2023 में इसमें गिरावट आई। शहरी क्षेत्रों में, जहां बीस साल से भी पहले प्रजनन दर 2.1 से नीचे गिर गई थी, 2023 में टीएफआर 1.5 दर्ज किया गया, जो 2020 से 2022 तक 1.6 से कम है जहां यह स्थिर रहा था।

यह बदलाव लगातार बढ़ती मृत्यु दर की पृष्ठभूमि में आ रहा है जो कोविड-पूर्व स्तर पर वापस नहीं आ पाई है। भारत की अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 2023 में प्रति हजार व्यक्ति 6.4 रही, जो 2022 में 6.8 से कम है, लेकिन फिर भी 2019 और 2020 दोनों में दर्ज 6.0 से ऊपर है। महामारी से पहले भारत में आखिरी बार 2016 में 6.4 या उससे अधिक सीडीआर देखी गई थी। महामारी की दूसरी लहर के दौरान 2021 में मृत्यु दर बढ़कर 7.5 हो गई, जिससे एसआरएस गणना के आधार पर अनुमानित 20 लाख अतिरिक्त मौतें हुईं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुधार हुआ है - सीडीआर 2021 में 7.9 से गिरकर 2022 में 7.2 और 2023 में 6.8 हो गया, जबकि 2020 में यह 6.4 था। पिछली बार ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 तक का सीडीआर 2017 में दर्ज किया गया था, जब यह संख्या 6.9 थी।