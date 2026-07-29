अब इतनी स्पीड से दौड़ेंगी भारत की ट्रेनें, स्पीड बढ़ाने की तैयारी; जानें प्लान

भारत में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का प्लान बनाया जा रहा है। खबर है कि इसके लिए रेलवे ने मार्च 2027 का टारगेट रखा है। दरअसल, रेलवे CTC सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे हादसों में भी कमी आएगी।

रेल यात्रियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ट्रेनों की औसत गति 115 किलोमीटर प्रतिघंटा होने जा रही है। रेलवे बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त खर्च किए बगैर इस अभूतपूर्व लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कदम से यात्रियों का सफर कम से कम तीन घंटे घट जाएगा। साथ ही सिग्नलिंग के ऑटोमेशन से मानवीय चूक के कारण होने वाले रेल हादसे 85 से 90 फीसदी तक कम हो जाएंगे।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे में बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है। अब पारंपरिक सिग्नलिंग व्यवस्था को समाप्त कर अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल (सीटीसी) सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत लगभग 300 रेलवे स्टेशनों का नियंत्रण स्टेशन मास्टरों के हाथ से निकलकर सीधे उक्त सीटीसी के पास होगा।

अगले साल मार्च तक रखा गया लक्ष्य रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी शुरुआत दिल्ली-हावड़ा व दिल्ली-कोलकाता रूट पर की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-मुंबई (1,386 किमी) और दिल्ली-कोलकाता (1,445 किमी) मार्ग के 300 से अधिक छोटे-बड़े स्टेशनों से सिग्नलिंग और पटरियों के नियंत्रण का अधिकार स्थानीय रेलवे स्टेशन मास्टरों के पास है। नई तकनीक में सीटीसी से 500 किमी से अधिक दूरी तक ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन किया जा सकेगा। इससे बिना मौजूदा पटरियों पर 40 फीसदी अधिक ट्रेनें चलाने की क्षमता पैदा होगी।

वहीं, ट्रेनों की औसत गति और सफर में 25-30 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस परियोजना को 1 मार्च, 2027 पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

यह मिलेगा फायदा 1. नई व्यवस्था से मानवीय भूल से होने वाले हादसों में 85-90% तक कमी आने का अनुमान है।

2. ट्रेनों की रफ्तार 25 से 30 फीसदी बढ़ जाएगी।

3. इससे दिल्ली से मुंबई का सफर वर्तमान में 15.5-16 घंटे से घटकर लगभग 13 घंटे (2.5 से 3 घंटे की बचत) रह जाएगा।

सीटीसी तकनीक शुरू सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल (सीटीसी) तकनीक की शुरुआत सबसे पहले 1927 में अमेरिका में हुई थी। भारत में इस सीटीसी सिस्टम को भारतीय रेलवे के स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ओएफसी) के साथ एकीकृत किया जाएगा।