गैंगस्टर को लेने अजरबैजान पहुंचे भारतीय अधिकारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है संबंध

इंटरपोल की रेड कॉर्नर सूची में शामिल एक गैंगस्टर के प्रत्यर्पण की निगरानी करने के लिए भारतीय अधिकारियों की एक टीम अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच गई है। गैंगस्टर मयंक सिंह का संबंध लॉरेंस बिश्नोई से भी रहा है।

इंटरपोल की रेड कॉर्नर सूची में शामिल गैंगस्टर मंयक सिंह के प्रत्यर्पण की निगरानी करने के लिए भारतीय अधिकारियों की एक टीम अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच चुकी है। सिंह को पिछली साल बाकू में हिरासत में लिया गया था। मामले के परिचित लोगों के मुताबिक उसका प्रत्यर्पण शनिवार तक होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंह को इंटरपोल की रेड कॉर्नर सूची में रखा गया था। वह झारखंड का पहला गैंगस्टर है, जिसे विदेश से गिरफ्तार किया गया हो और प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ रहा हो।

लॉरेंस बिश्नोई से संबंध मयंक सिंह का आपराधिक इतिहास कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी रहा है। वह कई मामलों में बिश्नोई गैंग का भी घनिष्ठ रहा है। भारत से भागने से पहले वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कई बड़े अपराधों में शामिल था। देश से बाहर जाने के बाद भी वह लगातार यहां पर अपने आपराधिक कारनामों को अंजाम देता रहा। वह इंटरनेट कॉल के जरिए लगातार भारतीय व्यापारियों को धमकी देता और सोशल मीडिया पर अपने काम का बखान करता था। इसके अलावा वह लगातार हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करता था।