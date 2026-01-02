तेलंगाना के हृतिक की जर्मनी में दर्दनाक मौत; संक्रांति पर घर आने का था प्लान; कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप: हृतिक जून 2023 में यूरोप यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल करने के लिए जर्मनी के मैगडेबर्ग गया था। उसने बीते साल दशहरा के मौके पर छुट्टी ना लेकर जनवरी में संक्रांति के मौके पर घर आने की योजना बनाई थी।

भारत से जर्मनी पढ़ने गए तेलंगाना के एक छात्र, हृतिक रेड्डी की जर्मनी में दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हृतिक का परिवार संक्रांति के मौके पर उसके भारत लौटने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। खबरों के मुताबिक उसकी मौत अपार्टमेंट में लगी आग से बचने की कोशिशों के दौरान हुई।

एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि बुधवार देर रात 25 वर्षीय हृतिक के अपार्टमेंट में आग लग गई। हादसा तब हुआ जब वहां नए साल का जश्न चल रहा था। तेजी से फैलती आग और धुएं से बचने की कोशिश में हृतिक ने कथित तौर पर बर्लिन में अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शव लाने की प्रक्रिया शुरू हृतिक की मौत के बाद हृतिक के परिवार और दोस्तों ने विदेश मंत्रालय (MEA) और जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की गई है। इस बीच जर्मनी में स्थानीय अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।