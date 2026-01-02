Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndian Student Telangana Hruthik Reddy died in a fire accident in Germany
तेलंगाना के हृतिक की जर्मनी में दर्दनाक मौत; संक्रांति पर घर आने का था प्लान; कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप:

हृतिक जून 2023 में यूरोप यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल करने के लिए जर्मनी के मैगडेबर्ग गया था। उसने बीते साल दशहरा के मौके पर छुट्टी ना लेकर जनवरी में संक्रांति के मौके पर घर आने की योजना बनाई थी।

Jan 02, 2026 11:29 am IST
भारत से जर्मनी पढ़ने गए तेलंगाना के एक छात्र, हृतिक रेड्डी की जर्मनी में दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हृतिक का परिवार संक्रांति के मौके पर उसके भारत लौटने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। खबरों के मुताबिक उसकी मौत अपार्टमेंट में लगी आग से बचने की कोशिशों के दौरान हुई।

एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि बुधवार देर रात 25 वर्षीय हृतिक के अपार्टमेंट में आग लग गई। हादसा तब हुआ जब वहां नए साल का जश्न चल रहा था। तेजी से फैलती आग और धुएं से बचने की कोशिश में हृतिक ने कथित तौर पर बर्लिन में अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शव लाने की प्रक्रिया शुरू

हृतिक की मौत के बाद हृतिक के परिवार और दोस्तों ने विदेश मंत्रालय (MEA) और जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की गई है। इस बीच जर्मनी में स्थानीय अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

संक्रांति पर घर आने वाला था हृतिक

हृतिक रेड्डी जून 2023 में यूरोप यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल करने के लिए जर्मनी के मैगडेबर्ग गया था। उसका परिवार तेलंगाना के जनगांव जिले के मलकापुर गांव में रहता है। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक उसने बीते साल दशहरा के दौरान छुट्टी लेने का प्लान टाल दिया था और इसके बजाय संक्रांति के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में घर आने की योजना बनाई थी।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Telangana
