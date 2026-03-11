Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बहरीन में पकड़ा गया इजरायल को जानकारी लीक कर रहा भारतीय जासूस? भारत ने जवाब दिया

Mar 11, 2026 09:10 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

भारत ने बहरीन में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सोमवार को एक परामर्श जारी की थी। जिसमें क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने, उचित सावधानी बरतने और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

बहरीन में पकड़ा गया इजरायल को जानकारी लीक कर रहा भारतीय जासूस? भारत ने जवाब दिया

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि बहरीन ने एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया है, जो इजरायल को जानकारियां भेज रहा था। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय इन दावों का खंडन किया है। भारत ने बहरीन में अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

वायरल पोस्ट में भारतीय जासूस के पकड़े जाने का दावा

एक वायरल पोस्ट के अनुसार, 'बहरीन के अधिकारियों ने नितिन मोहन नाम के भारतीय टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उसपर इजरायल की मोसाद एजेंसी को संवेदनशील जानकारियां देने के आरोप हैं।' इतना ही नहीं पोस्ट में दावा किया गया है कि बहरीन सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। जबकि, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया सच

विदेश मंत्रालय ने वायरल पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए। साथ ही लिखा, 'फेक न्यूज अलर्ट। यह फेक न्यूज है। सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे और निराधार दावों को लेकर सतर्क रहें।'

PIB यानी प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो की तरफ से भी पोस्ट शेयर की गई। इसमें बताया गया कि बहरीन में भारतीय जासूस पकड़े जाने का दावा झूठा है।

ये भी पढ़ें:यूक्रेन ने पहले बताया था ईरान से निपटने का तरीका, US ने इग्नोर कर नुकसान उठाया
ये भी पढ़ें:मर्चेंट नेवी इंजीनियर ईरानी जेल से रिहा, भारत में रहने वाले परिवार में लौटी खुशी
ये भी पढ़ें:ट्रंप ने दिए ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत, तेल की कीमतों में आई भारी कमी

भारतीयों के लिए एडवाइजरी की थी जारी

भारत ने बहरीन में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सोमवार को एक परामर्श जारी की थी। जिसमें क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने, उचित सावधानी बरतने और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। परामर्श में कहा गया है कि बहरीन स्थित भारतीय दूतावास सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श में कहा, 'भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे बहरीन स्थित भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी जानकारी और सलाह का पालन करें।'

यह परामर्श अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए हमलों के मद्देनजर जारी की गई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त रुप से हमला किया था, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच युद्ध जारी है। दूतावास ने सलाह जारी करते हुए कहा कि फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर पर्यटक या अल्पकालिक वीजा धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
iran america war Fake News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।